Manchester United'ın Andre Onana için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi. (Fotoğraf: AA)

ONANA'DAN MAAŞ FEDAKÂRLIĞI İSTENECEK Trabzonspor'un kalıcı transfer planında yalnızca bonservis bedeli değil, Andre Onana'nın mali şartları da önemli bir yer tutuyor. Bordo-mavili kulüp, Kamerunlu kaleciyle 2026-2027 sezonu için yaptığı anlaşmada 3,5 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro imza ücreti ödeyeceğini duyurmuştu. Böylece futbolcunun bu sezon için açıklanan toplam sözleşme bedeli 5,5 milyon euroya ulaştı. Yönetimin, bonservis konusunda Manchester United ile anlaşma sağlaması durumunda Onana'dan yeni sözleşmenin mali şartları için fedakârlık isteyeceği öne sürüldü. Trabzonspor'un beş yıllık sözleşme hedefinde oyuncunun yıllık maliyetini düşürmek istediği iddia edildi.

Trabzonspor yönetiminin İngiliz temsilcisinden bonservis indirimi isteyeceği belirtildi. (Fotoğraf: AA)

KURTARIŞ ORANI YÜZDE 89,1'E ULAŞTI Andre Onana, Trabzonspor formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Kamerunlu kaleci, Süper Lig'de Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş karşısında oynanan son üç maçta kalesini gole kapattı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Onana, bu üç mücadelede toplam 15 kurtarış yaparken özellikle Beşiktaş karşısındaki 7 kurtarışıyla dikkat çekti. 30 yaşındaki file bekçisinin kurtarış oranının yüzde 89,1'e ulaştığı yönündeki istatistikler de Avrupa futbolunda gündeme geldi.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın Andre Onana'nın transfer süreci (Fotoğraf: AA)yle yakından ilgilendiği öne sürüldü. (Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN DEVREDE Andre Onana'nın performansından memnun olduğu belirtilen Trabzonspor yönetiminde Başkan Ertuğrul Doğan'ın da transfer görüşmeleriyle ilgilendiği öne sürüldü. Bordo-mavili kulübün öncelikli hedefinin Manchester United'ı bonservis bedelinde indirime ikna etmek olduğu aktarıldı. İngiliz temsilcisiyle anlaşma sağlanmasının ardından oyuncunun uzun vadeli sözleşme şartlarının netleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Trabzon'da mutlu olduğu ifade edilen Onana'nın da transferin gerçekleşmesi için mali taleplerini yeniden değerlendirebileceği iddia edildi.

Trabzonspor'un Kamerunlu kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalamayı hedeflediği iddia edildi. (Fotoğraf: AA) MANCHESTER UNITED 2023'TE 50 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ Manchester United, Andre Onana'yı 2023 yaz transfer döneminde Inter'den kadrosuna kattı. İngiliz temsilcisi, Kamerunlu file bekçisinin transferi için yaklaşık 50 milyon euro sabit bonservis bedeli öderken anlaşmada bonuslar da yer aldı. 20 Temmuz 2023 tarihinde Manchester United'a imza atan Onana, İngiliz kulübüyle 5 yıllık sözleşme yaptı. Anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Bu sezon Trabzonspor'da kiralık olarak görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.