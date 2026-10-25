Trabzonspor ilk transferini bitirmek istiyor! 5 yıllık imza planı
Trabzonspor, Andre Onana'nın bonservisini almak için Manchester United ile pazarlığa hazırlanıyor. İngiliz ekibinin 10 milyon euro talep ettiği öne sürülürken bordo-mavililer, Kamerunlu kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalamayı hedefliyor.
Trabzonspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Andre Onana'yı uzun yıllar kadrosunda tutmak için harekete geçti. Manchester United'dan kiralanan 30 yaşındaki Kamerunlu kalecinin bonservisini almak isteyen bordo-mavili yönetimin, İngiliz kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da yakından ilgilendiği transferde hedefin Onana ile 5 yıllık sözleşme imzalamak olduğu belirtildi.
ONANA İÇİN 10 MİLYON EURO PAZARLIĞI
Trabzonspor'un gelecek sezonun kadro planlamasında öncelik verdiği isimlerden biri Andre Onana oldu.
Bordo-mavili yönetimin, Manchester United'ın bonservis beklentisini düşürmek için görüşmelere başlamayı planladığı iddia edildi.
İngiliz temsilcisinin Kamerunlu kaleci için 10 milyon euro talep ettiği, Trabzonspor'un ise bu rakamın altında bir bedelle anlaşma sağlamayı hedeflediği öne sürüldü.
Başkan Ertuğrul Doğan'ın transfer süreciyle bizzat ilgilendiği ve oyuncunun takımda kalmasını sağlamak amacıyla yeni bir yol haritası üzerinde çalıştığı belirtildi.
HEDEF 5 YILLIK SÖZLEŞME
Trabzonspor yönetiminin Andre Onana'yı uzun vadeli kadro planlamasının önemli parçalarından biri olarak gördüğü ifade edildi.
Bordo-mavililerin, Manchester United ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlaması halinde 30 yaşındaki file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalamak istediği kaydedildi.
Onana'nın menajeriyle ilk temasların kurulduğu da öne sürülürken taraflar arasında henüz resmî bir anlaşma açıklanmadı.
Kamerunlu kalecinin Trabzon'da yaşamaktan memnun olduğu ve kariyerine bordo-mavili takımda devam etmeye sıcak baktığı iddia edildi.
ONANA'DAN MAAŞ FEDAKÂRLIĞI İSTENECEK
Trabzonspor'un kalıcı transfer planında yalnızca bonservis bedeli değil, Andre Onana'nın mali şartları da önemli bir yer tutuyor.
Bordo-mavili kulüp, Kamerunlu kaleciyle 2026-2027 sezonu için yaptığı anlaşmada 3,5 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro imza ücreti ödeyeceğini duyurmuştu.
Böylece futbolcunun bu sezon için açıklanan toplam sözleşme bedeli 5,5 milyon euroya ulaştı.
Yönetimin, bonservis konusunda Manchester United ile anlaşma sağlaması durumunda Onana'dan yeni sözleşmenin mali şartları için fedakârlık isteyeceği öne sürüldü.
Trabzonspor'un beş yıllık sözleşme hedefinde oyuncunun yıllık maliyetini düşürmek istediği iddia edildi.
KURTARIŞ ORANI YÜZDE 89,1'E ULAŞTI
Andre Onana, Trabzonspor formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
Kamerunlu kaleci, Süper Lig'de Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş karşısında oynanan son üç maçta kalesini gole kapattı.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.
Onana, bu üç mücadelede toplam 15 kurtarış yaparken özellikle Beşiktaş karşısındaki 7 kurtarışıyla dikkat çekti.
30 yaşındaki file bekçisinin kurtarış oranının yüzde 89,1'e ulaştığı yönündeki istatistikler de Avrupa futbolunda gündeme geldi.
BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN DEVREDE
Andre Onana'nın performansından memnun olduğu belirtilen Trabzonspor yönetiminde Başkan Ertuğrul Doğan'ın da transfer görüşmeleriyle ilgilendiği öne sürüldü.
Bordo-mavili kulübün öncelikli hedefinin Manchester United'ı bonservis bedelinde indirime ikna etmek olduğu aktarıldı.
İngiliz temsilcisiyle anlaşma sağlanmasının ardından oyuncunun uzun vadeli sözleşme şartlarının netleştirilmesinin planlandığı belirtildi.
Trabzon'da mutlu olduğu ifade edilen Onana'nın da transferin gerçekleşmesi için mali taleplerini yeniden değerlendirebileceği iddia edildi.
MANCHESTER UNITED 2023'TE 50 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Manchester United, Andre Onana'yı 2023 yaz transfer döneminde Inter'den kadrosuna kattı.
İngiliz temsilcisi, Kamerunlu file bekçisinin transferi için yaklaşık 50 milyon euro sabit bonservis bedeli öderken anlaşmada bonuslar da yer aldı.
20 Temmuz 2023 tarihinde Manchester United'a imza atan Onana, İngiliz kulübüyle 5 yıllık sözleşme yaptı. Anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Bu sezon Trabzonspor'da kiralık olarak görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
DAHA ÖNCE 25 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ
Manchester United'ın önceki transfer döneminde Andre Onana için 25 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu öne sürülmüştü.
İngiliz ekibinin yüksek bedel talebi nedeniyle Trabzonspor'un yeniden kiralama seçeneğine yöneldiği belirtilmişti.
Bordo-mavililer, 3 Temmuz 2026 tarihinde Onana'nın bir sezon daha bedelsiz kiralanması konusunda Manchester United ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Bu kez İngiliz kulübünün 10 milyon euro seviyesindeki bonservis beklentisini aşağı çekmek isteyen Trabzonspor'un, uzun vadeli sözleşme hedefi doğrultusunda pazarlıklara hazırlanması bekleniyor.
TRABZONSPOR'DA İKİNCİ KİRALIK DÖNEMİNİ GEÇİRİYOR
Andre Onana, Trabzonspor'a ilk kez 2025 yazında Manchester United'dan kiralık olarak katıldı.
Kamerunlu file bekçisi, 2025-2026 sezonunda bordo-mavili formayla 40 karşılaşmada görev yaptı. Trabzonspor, söz konusu sezonu Süper Lig'de üçüncü sırada tamamlarken Türkiye Kupası'nı kazandı.
Başarılı kaleci, sezonun ardından Manchester United ile yapılan yeni anlaşmayla 2026-2027 sezonunda da Trabzonspor forması giymeye devam etti.
Bordo-mavili yönetim, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından da takımda kalmasını sağlayabilmek için bonservisini almayı hedefliyor.