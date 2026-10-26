Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, dün yapılan erken genel seçimde "Öğrenci Listesi" karşısında yenilgiyi kabul etti.

Sırbistan'da 2014'te başbakanlık görevine gelen ve 12 yıldır iktidarda olan Vucic, dün yapılan erken genel seçimde mağlubiyeti kabul ederek Öğrenci Listesi'nin kazandığını duyurdu.

Seçim sonucunun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu öne süren Vucic, bundan sonraki süreçte muhalefet olarak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Sırbistan'ın önemli siyasi isimlerinden olan Vucic, 2017 ve 2022'de iki kez üst üste cumhurbaşkanı seçildikten sonra, bu seçim için cumhurbaşkanlığından istifa edip başbakan adayı oldu.