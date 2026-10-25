İran bağlantılı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubunun, İsrail hükümeti ve ordusuna ait gizli kayıtların tutulduğu Etype sistemini hacklediği ve 150 gigabaytlık gizli veriyi kamuya açık şekilde paylaştığı belirtildi.

Grup, yaptığı açıklamada, söz konusu sistemin gizli mahkeme oturumları ve polis sorgularına ait ses kayıtlarının dönüştürülmesi ve arşivlenmesi amacıyla tasarlandığını belirterek, binlerce adli ve güvenlik dosyasına ilişkin bilgilerin bu sistemde tutulduğunu savundu.

Fars Haber Ajansına göre, Hanzala, teknoloji şirketi Malam tarafından geliştirilen Etype sistemine yönelik siber saldırıda, İsrail'deki gizli mahkeme oturumları, polis sorgulamaları ve güvenlik çevrelerine ait ses ve yazılı kayıtları ele geçirdi.

Etype sisteminin çok katmanlı bir tedarik zinciri saldırısıyla hedef alındığını öne süren Hanzala, sistemdeki ses ve yazılı kayıtların tamamını ele geçirdiğini iddia etti.

Hanzala, saldırının kanıtı olarak, gizli polis ve mahkeme oturumları ile güvenlik çevrelerine ait kayıtları içerdiği belirtilen 150 gigabaytlık verinin grubun internet sitesinden indirilebildiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçim süreci ve güvenlik vaatlerine de değinilerek, gizli kayıtların ele geçirilmesinin İsrail'in güvenlik yapısına ağır bir darbe olduğu ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE DE 69 SİYONİSTİN KİMLİĞİ SIZDIRILMIŞTI

Öte yandan İran bağlantılı siber korsan grubu Hanzala (Handala), uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na hukuk dışı müdahalede bulunan İsrail ordusunun elit Şayetet 13 Deniz Komando Birliği'ne mensup 69 askerin kişisel ve gizli kimlik bilgilerini siber saldırıyla ele geçirerek sızdırdı. Grup, deşifre ettiği her bir İsrail askeri için 100 bin dolar ödül koyduğunu ilan ederken, Tel Aviv kabine üyelerinin de fiziki ve sanal takip altında olduğunu iddia etti.