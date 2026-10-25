Başkan Erdoğan liderliğinde son zamanların en kritik kabinesi! Mekke-Bedir kalkanı... Libya'dan sonra Mısır mı?
Başkan Erdoğan son zamanların en kritik kabine toplantılarından birine başkanlık edecek. Orta Doğu ve Körfez'de artan gerilim, Suriye-İsrail-Kıbrıs-Akdeniz eksenli gelişmeler, Mekke tezkeresi ve Bedir Mutabakatı Beştepe'de ele alınacak. Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Mavi Vatan anlaşmasının yansımaları gündeme gelecek. Mısır ile de benzer bir anlaşmanın imzalanmasına yönelik beklentiler değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye sürecinde de artık en kritik viraja girildi. Sahada gelen raporlar ve İzleme Kurulu çalışmaları Erdoğan'ın masasında olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak.
Toplantıda başta Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere iç gündemdeki önemli konu başlıkları ele alınacak. Bölgesel ve küresel meseleler enine boyuna masaya yatırılacak.
Orta Doğu'daki ABD-İran savaşı, İsrail'in Suriye'deki işgal girişimi, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ile Hürmüz ve Babülmendep'te tırmanan gerilim gündemde.
Bölgedeki güvenlik ve caydırıcılığın artırılmasına yönelik yapılan anlaşmalar da kabinede ele alınacak.
MEKKE - BEDİR ANLAŞMALARI
Bilindiği üzere Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la Mekke Anlaşması'nı imzaladıktan sonra Katar, Pakistan ve Endonezya ile Bedir Mutabakatı'nı imzaladı. Mutabakat, askerî üretim alanında iş birliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askerî kabiliyetlerini güçlendirmeyi, teknik, askerî, eğitim, araştırma ve geliştirme konularında iş birliğini desteklemeyi amaçlıyor.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ise bu hafta Meclis gündeminde olacak.
MISIR'LA DA LİBYA BENZERİ ANLAŞMA OLACAK MI?
Öte yandan Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının ardından yaşanan gelişmeler de Kabine'de ele alınacak.
Türkiye ile Mısır arasında benzer bir anlaşmanın imzalanmasına yönelik beklentilerin de toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE İZLEME KURULU
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önümüzdeki günlerde İzleme Kurulunun kurulması bekleniyor. Böylelikle sahadan gelen raporlar ile örgüt mensuplarının silah ve mühimmatları kayıt altına alınacak.
Son olarak Metina'da 4 noktayı boşaltan PKK/KCK'nın silahları teslim edip Kandil'i boşaltması için kasım sonu işaret ediliyor.
Bilindiği üzere MGK da aynı tarihlerde toplanacak.
GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Bu konu başlıkları gölgesinde Başkan Erdoğan son zamanların en kritik toplantılarından birine başkanlık edecek. Erdoğan'ın bölgesel ve küresel güvenliğe ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecek.