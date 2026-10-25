Libya ile imzalanan Mavi Vatan Anlaşmasının Mısır'la da imzalanmasına yönelik beklentiler ele alınacak (Foto: AA)





MISIR'LA DA LİBYA BENZERİ ANLAŞMA OLACAK MI?



Öte yandan Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının ardından yaşanan gelişmeler de Kabine'de ele alınacak.

Türkiye ile Mısır arasında benzer bir anlaşmanın imzalanmasına yönelik beklentilerin de toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor.