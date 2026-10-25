CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, partiye dönüşlerin artabileceğini dile getirdi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"YUVAYA DÖNÜŞ DEVAM EDECEK"

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Yeni Parti'den ayrılarak CHP'ye dönen isimlerin kararını değerlendirdi. Gümrükçü, eski parti üyelerinin çeşitli vaatler ve parti içindeki kriz nedeniyle CHP'den ayrıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP üyeleri bir rüzgârla, tutulmayacak vaatlerle ve parti içindeki bir kriz fırsat bilinerek partiden koparıldı. Ancak bu hesapları yapanlar, bu kişilerin kalbinde köklenmiş olan Altı Ok sevdasının asla kaybolmayacağını hesaplayamadı.

YENİ Parti'den istifa ederek yuvalarına dönen arkadaşlarımız aslında bir parti değiştirmiyor; gönüllerinden hiç çıkarmadıkları Ata ocaklarına sahip çıkmak için onurlu bir duruş sergiliyor. Ben biliyorum ki İzmir'den başlayan bu yuvaya dönüş hareketi önümüzdeki günlerde hem kentimizde hem Türkiye'de katlanarak devam edecek."