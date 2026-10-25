Yeni Parti’de dikkat çeken kopuş! Buca’da yaklaşık 200 kişi istifa etti: “Yuvaya dönüş devam edecek”
Özgür Özel’in kurduğu "Yeni Parti"de şok çözülme... CHP’den kopuşlarla başlayan süreç tersine dönerken, İzmir Buca’da aralarında kurucu ilçe yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi toplu halde istifa ederek yeniden CHP saflarına katıldı.
Özgür Özel'in "Yeni Parti"sinde çatırdamalar yaşanıyor...
CHP'den kopuşlarla başlayan süreç, şimdi tam tersine döndü. Yeni Parti'nin kurucuları bile gemiyi ilk terk edenler oldu.
200 KİŞİ BİRDEN İSTİFA ETTİ
Yeni Parti'de yaşanan ayrılıkların son adresi İzmir'in Buca ilçesi oldu. Aralarında partinin kurucu ilçe yöneticilerinin de yer aldığı yaklaşık 200 kişi, Yeni Parti'den istifa ederek yeniden CHP saflarına geçti.
Yeni üyeler için düzenlenen törende rozetleri CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP Buca İlçe Başkanı Sinan Yeşilbaş taktı.
"YUVAYA DÖNÜŞ DEVAM EDECEK"
Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Yeni Parti'den ayrılarak CHP'ye dönen isimlerin kararını değerlendirdi. Gümrükçü, eski parti üyelerinin çeşitli vaatler ve parti içindeki kriz nedeniyle CHP'den ayrıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"CHP üyeleri bir rüzgârla, tutulmayacak vaatlerle ve parti içindeki bir kriz fırsat bilinerek partiden koparıldı. Ancak bu hesapları yapanlar, bu kişilerin kalbinde köklenmiş olan Altı Ok sevdasının asla kaybolmayacağını hesaplayamadı.
YENİ Parti'den istifa ederek yuvalarına dönen arkadaşlarımız aslında bir parti değiştirmiyor; gönüllerinden hiç çıkarmadıkları Ata ocaklarına sahip çıkmak için onurlu bir duruş sergiliyor. Ben biliyorum ki İzmir'den başlayan bu yuvaya dönüş hareketi önümüzdeki günlerde hem kentimizde hem Türkiye'de katlanarak devam edecek."
GÖZLER YENİ PARTİ'DEKİ AYRILIKLARDA
Yaklaşık 200 kişinin aynı anda istifa ederek CHP'ye dönmesi, Yeni Parti'deki siyasi hareketliliği gündeme taşıdı.
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'nün, İzmir'den başlayan dönüşlerin Türkiye genelinde artacağı yönündeki açıklaması da dikkat çekti.