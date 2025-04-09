Anderson Talisca Süper Lig’de en hızlı hattrick yapan ilk 10 arasında!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor maçının 2. yarısında oyuna girdi ve 31 dakikada hat-trick yaparak yıldızlaştı. Dev maçta muhteşem bir performans ortaya koyan Talisca, 2000 yılından bu yana Süper Lig'de en hızlı hattrick yapan 10. futbolcu oldu.



2000 yılından bu yana en hızlı hat-tricki Gençlerbirliği formasıyla 13 dakikada Souleymane Youla yaptı. Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ise 2010-2011 sezonunda 22 dakikada bir maçta 3 gole imza atmıştı.



BİZİM İÇİN HER MAÇ FİNAL

Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, "Şampiyonluğa oynayan bir takımla oynuyoruz. Bizim de şampiyonluk değerinde maçlarımız var. Bizim için her maç bir final maçı, bu maçlar da aynı şekilde. Koita ve Nikolic bu maçta oynamayacak. Emrah Başsan yavaş yavaş düzeliyor" dedi.



KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Kanarya'nın yıldızı Talisca, Trabzonspor maçında patlama yaparak kalitesini gösterdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN