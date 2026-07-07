Ankara'da tarihi NATO zirvesi: İlk gün olan biten Takvim'de! Trump'ın oteline Başkan Erdoğan ile fotoğrafı yansıtıldı

SHEKERINSKA: TÜM MÜTTEFİKLER ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMALI

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Ankara'da, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) ev sahipliğinde, Türk Atlantik Konseyi (ATA Türkiye) ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan "NATO Zirvesi Diyalogları" etkinliği kapsamında düzenlenen programda konuştu.

36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ittifak için bir dönüm noktası olmasını beklediklerine dikkati çeken Shekerinska, "Geçen yıl Lahey’de düzenlenen zirve kolay geçmemişti, çünkü savunma alanımızda çok daha güçlü yatırımlar ve harcamalar taahhüt etmek zorunda kalmıştık. Cesur ve tarihi kararlar aldık, ancak şimdi Ankara’da, bugün ve yarın, daha da önemli olan kısmı göstereceğiz. Yani bu sözleri ve taahhütleri nasıl somut sonuçlara dönüştüreceğimizi, aldığımız taahhütleri nasıl yerine getireceğimizi göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu zirvenin "bir zihniyet değişikliği" ile ilgili olacağını aktaran Shekerinska, kolektif savunmanın güçlendirilmesi ve "NATO 3.0" vizyonu doğrultusunda daha güçlü bir Avrupa'nın, daha güçlü bir ittifak içinde yer almasının hedeflendiğini kaydetti.

"TÜM MÜTTEFİKLER ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Shekerinska, sadece 2025'te Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın savunma harcamalarını 139 milyar dolar artırdığı bilgisini vererek, "Tüm müttefiklerin güçlerini ortaya koymaları, üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor." dedi.

Karşı karşıya oldukları acil zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir müttefiğin tek başına karşılayamayacağına dikkati çeken NATO yetkilisi, "İşte bu nedenle gerçekten bir transatlantik endüstriyel işbirliğine ihtiyacımız var çünkü bu hedef doğrultusunda tüm üretim kapasitemizin, tüm tesislerimizin ve tüm büyük şirketlerimizin birlikte çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Shekerinska, zirvenin diğer bir önceliğinin ise transatlantik savunma sanayi üretimini artırmak olduğunu hatırlatarak, son dönemde yaşanan hava sahası ihlalleri ve füze tehditlerinin NATO'nun hava savunma kapasitesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

Shekerinska, ittifakın savunma planlarında yer alan savaş uçakları, savaş gemileri, denizaltılar, insansız hava araçları (İHA) dahil tüm askeri kabiliyetlerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları aktardı:

"Savunma Sanayi Zirvesi Forumu bu durumun çok net bir göstergesi. Zira bugün müttefikler ile sektörümüz arasında değeri on milyarlarca dolarlık sözleşmelerin imzalandığını gördük. Bu, şimdiye kadar düzenlediğimiz en büyük sanayi forumuydu ve müttefikler ile sanayinin üretimimizi artırmak için nasıl birlikte çalıştığını gösterdi."

NATO yetkilisi, "Avrupa ve Kuzey Amerika'da gerçekten önde gelen savunma şirketlerine sahibiz. Türkiye’nin savunma sanayi altyapısına bir bakın. Üretimi hızlandırmak, inovasyonu entegre etmek ve tedarik zincirlerini genişletmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz." diye konuştu.

NATO'nun Avrupa Birliği ve Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmeyi sürdürdüğüne değinen Shekerinska, Ukrayna'nın bu ortaklar arasında özel bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Shekerinska, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri ile vatandaşlarının gücü, cesareti ve dayanıklılığının yeni fırsatlar ortaya çıkardığına işaret ederek, bunun savaş alanındaki dinamikleri değiştirdiğini kaydetti.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska, "Rusya genelinde de gördüğümüz şey ise Rusya'nın ilk kez savaşın gerçekleriyle yüzleşmiş olması ve bunun Moskova'daki siyasi dinamikleri değiştirmiş olması." dedi.