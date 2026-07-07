Aşkın'ın 215 bin TL'lik hamlesi: Kendi kutusuna gitse ne olacaktı?
ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun’da bu hafta, iki çocuk annesi Aşkın'ın hayat mücadelesi ve stüdyodaki sürpriz kavuşma geceye damga vurdu. Gözyaşlarının hakim olduğu bölümde annesinin tavsiyesini dinleyen yarışmacı, 215 bin TL’lik kritik kararıyla adeta direkten döndü.
ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde kura Aşkın'a çıktı. Yarışmaya 1 numaralı kutuyla başlayan Aşkın, iki çocuğunu tek başına büyüttüğünü anlattı. Bölümde Aşkın'ın annesi ve kızının stüdyoya gelişi duygusal anlara sahne olurken, yarışmanın diğer dakikalarında 1 TL sevinci, kahkahalar ve 215 bin TL'lik kritik karar öne çıktı.
KURA AŞKIN'A ÇIKTI, 1 NUMARALI KUTU OYUNA GİRDİ
Programda geri sayımın ardından kura çekimi başladı. Ekranda Aşkın'ın adı belirdiğinde stüdyoda alkışlar ve sevinç çığlıkları yükseldi.
Aşkın, sahneye çıktığında çok heyecanlı olduğunu söyledi. Esra Erol ise hem ismin çıkmasına hem de seçilen kutuya şaşırdığını belirtti. Çünkü Aşkın, yarışmaya 1 numaralı kutuyla başlamıştı.
Aşkın bu tercihini şöyle anlattı:
1 numaralı kutudan genelde korkarlar. Bugün herhalde beni sona bırakacaklar dedim. Ben hep mavi çekiyorum. Bakalım inşallah bugün kırmızı çekmem dedim.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Aşkın'ın hikayesi yarışmanın ilk dakikalarında gündeme geldi. Esra Erol, Aşkın'ın çocuklarını kendisinin büyüttüğünü söyledi.
Aşkın da iki çocuk annesi olduğunu anlattı:
Kızı
Yaşı: 10
Oğlu
Yaşı: 5
Aşkın, kendisini "yalnız bir anne" olarak tanımladı ve çocuklarını büyütme sürecinde kendi ayakları üzerinde durduğunu söyledi. Esra Erol, Aşkın'a "Bence de gurur duymalısın" diyerek destek verdi.
AŞKIN DAHA İLK DAKİKALARDA GÖZYAŞLARINI TUTTU
Hayat hikayesinin ekrana geleceği anlarda Aşkın'ın duygulandığı görüldü. Ağlamaya çok müsait biri olduğunu söyleyen yarışmacı, diğer yarışmacıların hikayelerini izlerken de ağladığını anlattı.
Aşkın, "Şu an bile çok ağlamak üzere gibiyim" dedi. Esra Erol ise yarışma başlamadan önce Aşkın'a şans diledi ve izleyicilere, onun iki evladıyla yaptığı hayat yolculuğunun ekrana geleceğini söyledi.
KARAR VERMEKTE ZORLANINCA ANNESİNİ İSTEDİ
Yarışmanın ilerleyen bölümünde Aşkın'ın karar anlarında zorlandığı görüldü. Esra Erol, Aşkın'a ne olursa rahatlayacağını sordu.
Aşkın'ın cevabı kısa oldu:
"Annem olsa rahatlardım."
Bu sözlerin ardından stüdyoda görüntülü arama hazırlığı konuşuldu. Ancak Aşkın için asıl sürpriz birkaç dakika sonra geldi.
ANNESİ VE KIZI STÜDYOYA GELDİ
Aşkın'ın annesi ve kızı programa sürpriz yaptı. Annesini karşısında gören Aşkın duygulandı. Esra Erol, annenin tam da Aşkın'ın "Annem olsa rahatlardım" dediği anda geldiğini söyledi.
Aşkın, annesiyle ilişkisini anlatırken tek çocuk olduğunu belirtti. Annesiyle uzun yıllar birbirlerine destek olduklarını şu sözlerle anlattı:
"Çok yalnızdık ama birbirimize yalnız değildik."
Aşkın, teyzesiyle ilgili de konuştu. Teyzesinin çocuğu olmadığını, annesi gibi gördüğü iki kişi olduğunu söyledi.
ANNESİNDEN YARIŞMA ÖNCESİ NET MESAJ
Aşkın'ın annesi, kızına yarışma sırasında moral verdi. Aynı zamanda çalışmaya devam ettiğini ve fırsat buldukça torunlarıyla ilgilendiğini anlattı.
Esra Erol'un "Ne öğütlersiniz şu an ona?" sorusuna Aşkın'ın annesi şu yanıtı verdi:
"İnandığı zaman her şey oluyor. Yeter ki inansın ve güvensin."
Ardından yarışmanın rengine uygun bir tavsiyede bulundu:
"Hep mavi düşün. Mavi düşün, mavi çıkacak."
Bu sözlerin ardından Esra Erol, yarışma boyunca Aşkın'ın annesine danışacaklarını söyledi.
STÜDYODA KAHKAHALAR DA EKSİK OLMADI
Bölümde duygusal anların yanında eğlenceli dakikalar da yaşandı. Feyzanur'un elindeki sakatlığı anlatmasıyla başlayan bölümde, Esra Erol önce durumu şaka sandığını söyledi.
Feyzanur, elinde kırık ve çatlaklar olduğunu anlattıktan sonra otelde yaşadığı olayı aktarmaya çalıştı. Bu sırada stüdyoda gülüşmeler yükseldi.
Bir başka eğlenceli an ise Murat ve Ali Can üzerinden geldi. Stüdyoda yemekle ilgili yapılan espriler yarışmacıları güldürdü. Esra Erol'un "Programda yeme bir şey diyorum" sözleri de kahkahalara neden oldu.
NEDRET 1 TL'Yİ AÇTI, PIRLANTA HAYALİNİ ANLATTI
Bölümün dikkat çeken yarışmacılarından biri de Nedret oldu. Nedret, evlilik yıl dönümü için eşinden pırlanta istediğini ancak bunun mümkün olmadığını söyledi.
Bu nedenle kutulardan pırlantayı bulmak istediğini anlattı:
"Kendi hediyemi kendim bulacağım inşallah."
Nedret, 1 TL'lik kutuyu açmak istedi. Geri sayımın ardından kutudan 1 TL çıktı. Stüdyoda alkışlar yükseldi.
215 BİN TL'LİK TEKLİF YARIŞMAYI BİTİRDİ
Bölümün karar anlarından biri bankadan gelen teklifle yaşandı. Altıncı turda banka, yarışmacı Esra'nın kutusunu satın almak için 215 bin TL teklif etti.
Esra Erol, yarışmanın sadece şansa değil, doğru yerde doğru hamle yapmaya da bağlı olduğunu söyledi. Ardından klasik soruyu yöneltti:
"Bankanın teklifine var mısın, yok musun?"
Esra, annesinin tavsiyesini dikkate alarak teklifi kabul etti.
"Varım" diyen yarışmacı, 215 bin TL ile yarışmayı sonlandırdı. Kararın ardından normalde devam etmek istediğini ancak annesi "varım" dediği için teklifi kabul ettiğini söyledi.
Aşkın bankanın teklifini kabul etmeyip kutusuna gitseydi, kazanacağı ödül 10.000 TL olacaktı. Esra Erol, Aşkın'ın kutusunu açtığında yarışmacının kararından memnuniyeti yüzüne yansıdı.
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