Zelenskiy’den Ankara’da Patriot baskısı: NATO’da füze üretim krizi büyüyor

"EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ HAVA SAVUNMA FÜZESİ" Hava savunma sistemlerinin hem sivillerin hem de cephede görev yapan askerlerin korunması için gerekli olduğunu söyleyen Zelenskiy, Patriot füzelerinin mümkün olan en kısa sürede temin edilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti. Zelenskiy, "Rusya üzerindeki baskının artırılmasına, daha fazla balistik füze savunma sistemine ve Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımlara ihtiyaç var." dedi. Ukrayna lideri, ülkesinin savaşın birçok alanında kendi kapasitesini geliştirdiğini ancak hava savunmasında ortaklarının desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek şu çağrıda bulundu: "Bizim en büyük önceliğimiz şu anda bu. Bizler başka her şeyi yapabiliyoruz hakikaten. Kendimiz başka her şeyi yapabiliriz ama iş, hava savunmasına geldiği zaman partnerlere ihtiyacımız var. Sizin taahhüdünüze, kararlılığınıza ihtiyacımız var. Lütfen daha fazla kararlılık gösterin, daha fazla karar alın."

PATRİOT ÜRETİMİ İHTİYACI KARŞILAMIYOR Zelenskiy, Rusya'nın balistik füze kapasitesinin Avrupa güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, mevcut Patriot üretiminin artan ihtiyaca cevap veremediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı, "Bugünün savaş ortamı gösterdi ki, halihazırdaki Patriot üretimi artan balistik füzeye karşı koruma gereksinimlerini karşılamak için yeterli değil." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Ukrayna savaşında Patriot füzelerinin yalnızca cephede kullanılan taktik bir unsur olmadığını, aynı zamanda NATO'nun savunma sanayii kapasitesi bakımından stratejik bir sınamaya dönüştüğünü gösterdi.

AVRUPA'YA ANTİBALİSTİK SİSTEM ÇAĞRISI Zelenskiy, Avrupa'nın Rus balistik füzelerine karşı daha güçlü bir savunma hattı inşa etmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'nın elinde kalan en önemli avantajlardan birinin balistik füze kapasitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Orta Doğu'daki savaşlardan ve Körfez'den gördüğümüz üzere, bu küresel öneme sahip bir konu. O nedenle inanıyorum ki bu bağlamda Avrupa acilen kendi kabiliyetine ihtiyaç duyuyor." dedi. Avrupa'nın kendi antibalistik sistemlerini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, bu konuda 2030'a veya daha ileri bir tarihe kadar beklenemeyeceğini belirtti. Zelenskiy, "Avrupa'nın maddi anlamda karşılanabilir, kitlesel üretim içerisinde antibalistik sistemlere ihtiyacı var, en kısa zamanda ihtiyacı var, bugün ihtiyacı var aslında." diye konuştu. ABD STOKLARINA BAĞIMLILIK TARTIŞMASI Zelenskiy'nin Patriot çağrısı, Avrupa'nın hava savunmasında ABD stoklarına ve Amerikan üretim kapasitesine bağımlılığını da yeniden gündeme getirdi. Ukrayna'ya sağlanan Patriot sistemleri ve füzeleri, savaş boyunca Kiev'in özellikle balistik füzelere karşı en kritik savunma araçlarından biri oldu. Ancak artan saldırılar, mevcut füze stokları ve üretim hızı üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Bu tablo, NATO ülkeleri açısından yalnızca Ukrayna'ya destek başlığını değil, ittifakın uzun süreli ve yüksek yoğunluklu savaş şartlarında kendi hava savunma mühimmatını ne kadar hızlı üretebildiği sorusunu da öne çıkardı.

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA HAMLESİ DİKKAT ÇEKİYOR Ukrayna savaşı, çok katmanlı hava savunma sistemlerinin modern savaşlardaki önemini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği yerli hava savunma projeleri de dikkat çekiyor. Türkiye'nin "Çelik Kubbe" yaklaşımı ve SİPER başta olmak üzere yerli hava savunma sistemleri, balistik füze, seyir füzesi, İHA ve hava aracı tehditlerine karşı katmanlı savunma kabiliyeti oluşturma hedefiyle öne çıkıyor. Zelenskiy'nin Patriot üretiminin ihtiyacı karşılamadığı yönündeki açıklaması, hava savunmasında yalnızca tedarikin değil, yerli, sürdürülebilir ve yüksek tempolu üretim kapasitesinin de kritik hale geldiğini gösterdi.