Zelenskiy’den Ankara’da Patriot baskısı: NATO’da füze üretim krizi büyüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Ankara’daki NATO Zirvesi’nde verdiği Patriot mesajı, Kiev’in acil hava savunma ihtiyacını NATO’nun füze üretim kapasitesi krizine taşıdı. PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin en kısa sürede temin edilmesini isteyen Zelenskiy, konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı. Mevcut Patriot üretiminin artan balistik füze tehdidini karşılamaya yetmediğini vurgulayan Ukrayna liderinin çıkışı, Avrupa’nın ABD stoklarına bağımlılığı ve ortak üretim arayışlarını yeniden gündeme getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ankara'daki NATO Zirvesi'nde verdiği Patriot mesajı, yalnızca Kiev'in acil hava savunma ihtiyacını değil, NATO'nun füze üretim kapasitesindeki baskıyı da gündeme taşıdı. Zelenskiy, Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin en kısa sürede temin edilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede ele alacağını söyledi.
Rusya'nın balistik füze saldırıları karşısında hava savunma ihtiyacının arttığını vurgulayan Zelenskiy, mevcut Patriot üretiminin bu tehdide karşı yeterli olmadığını ifade etti. Böylece Patriot meselesi, Ukrayna için taktik bir cephe ihtiyacı olmaktan çıkarak NATO'nun savunma sanayii üretim kapasitesi açısından kritik bir stres testine dönüştü.
PATRİOT FÜZELERİ TRUMP İLE GÖRÜŞÜLECEK
Zelenskiy ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında basına değerlendirmelerde bulundu.
NATO Savunma Sanayii Forumu'nun Ukrayna savunma sanayisinin kabiliyetlerini tanıtması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Zelenskiy, forum kapsamında Ukraynalı şirketlerin geliştirdikleri teknolojileri paylaşacağını söyledi.
Ukrayna'nın savunma alanında birçok uluslararası girişim üzerinde çalıştığını ifade eden Zelenskiy, NATO'nun özellikle Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi mekanizması kapsamında Kiev'e destek sağladığını vurguladı.
ABD'den tedarik edilmesi planlanan Patriot sistemlerine ait PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin önemine dikkati çeken Zelenskiy, bu konuyu Trump ile yapacağı görüşmede gündeme getireceğini bildirdi.
PAC-2 VE PAC-3 NEDEN KRİTİK?
Patriot sistemlerinde kullanılan PAC-2 ve PAC-3 füzeleri, Ukrayna'nın hava savunmasında kritik rol oynuyor. PAC-2 füzeleri hava hedefleri ve bazı füze tehditlerine karşı kullanılırken, PAC-3 füzeleri özellikle balistik füzelere karşı geliştirilmiş daha modern önleme kabiliyetiyle öne çıkıyor.
Rusya'nın balistik füze saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın PAC-3 ihtiyacı daha da kritik hale gelirken, Zelenskiy'nin açıklamaları NATO ülkelerinin mevcut stoklarının ve üretim kapasitesinin yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı.
Bu nedenle Zelenskiy'nin Ankara'daki Patriot çıkışı, yalnızca Ukrayna'nın sahadaki hava savunma açığına değil, aynı zamanda Avrupa'nın ABD merkezli savunma tedarikine bağımlılığına da işaret eden stratejik bir başlık olarak öne çıktı.
"EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ HAVA SAVUNMA FÜZESİ"
Hava savunma sistemlerinin hem sivillerin hem de cephede görev yapan askerlerin korunması için gerekli olduğunu söyleyen Zelenskiy, Patriot füzelerinin mümkün olan en kısa sürede temin edilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.
Zelenskiy, "Rusya üzerindeki baskının artırılmasına, daha fazla balistik füze savunma sistemine ve Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımlara ihtiyaç var." dedi.
Ukrayna lideri, ülkesinin savaşın birçok alanında kendi kapasitesini geliştirdiğini ancak hava savunmasında ortaklarının desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek şu çağrıda bulundu:
"Bizim en büyük önceliğimiz şu anda bu. Bizler başka her şeyi yapabiliyoruz hakikaten. Kendimiz başka her şeyi yapabiliriz ama iş, hava savunmasına geldiği zaman partnerlere ihtiyacımız var. Sizin taahhüdünüze, kararlılığınıza ihtiyacımız var. Lütfen daha fazla kararlılık gösterin, daha fazla karar alın."
PATRİOT ÜRETİMİ İHTİYACI KARŞILAMIYOR
Zelenskiy, Rusya'nın balistik füze kapasitesinin Avrupa güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, mevcut Patriot üretiminin artan ihtiyaca cevap veremediğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı, "Bugünün savaş ortamı gösterdi ki, halihazırdaki Patriot üretimi artan balistik füzeye karşı koruma gereksinimlerini karşılamak için yeterli değil." ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, Ukrayna savaşında Patriot füzelerinin yalnızca cephede kullanılan taktik bir unsur olmadığını, aynı zamanda NATO'nun savunma sanayii kapasitesi bakımından stratejik bir sınamaya dönüştüğünü gösterdi.
AVRUPA'YA ANTİBALİSTİK SİSTEM ÇAĞRISI
Zelenskiy, Avrupa'nın Rus balistik füzelerine karşı daha güçlü bir savunma hattı inşa etmesi gerektiğini vurguladı.
Rusya'nın elinde kalan en önemli avantajlardan birinin balistik füze kapasitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Orta Doğu'daki savaşlardan ve Körfez'den gördüğümüz üzere, bu küresel öneme sahip bir konu. O nedenle inanıyorum ki bu bağlamda Avrupa acilen kendi kabiliyetine ihtiyaç duyuyor." dedi.
Avrupa'nın kendi antibalistik sistemlerini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, bu konuda 2030'a veya daha ileri bir tarihe kadar beklenemeyeceğini belirtti.
Zelenskiy, "Avrupa'nın maddi anlamda karşılanabilir, kitlesel üretim içerisinde antibalistik sistemlere ihtiyacı var, en kısa zamanda ihtiyacı var, bugün ihtiyacı var aslında." diye konuştu.
ABD STOKLARINA BAĞIMLILIK TARTIŞMASI
Zelenskiy'nin Patriot çağrısı, Avrupa'nın hava savunmasında ABD stoklarına ve Amerikan üretim kapasitesine bağımlılığını da yeniden gündeme getirdi.
Ukrayna'ya sağlanan Patriot sistemleri ve füzeleri, savaş boyunca Kiev'in özellikle balistik füzelere karşı en kritik savunma araçlarından biri oldu. Ancak artan saldırılar, mevcut füze stokları ve üretim hızı üzerinde ciddi baskı oluşturdu.
Bu tablo, NATO ülkeleri açısından yalnızca Ukrayna'ya destek başlığını değil, ittifakın uzun süreli ve yüksek yoğunluklu savaş şartlarında kendi hava savunma mühimmatını ne kadar hızlı üretebildiği sorusunu da öne çıkardı.
TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA HAMLESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Ukrayna savaşı, çok katmanlı hava savunma sistemlerinin modern savaşlardaki önemini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği yerli hava savunma projeleri de dikkat çekiyor.
Türkiye'nin "Çelik Kubbe" yaklaşımı ve SİPER başta olmak üzere yerli hava savunma sistemleri, balistik füze, seyir füzesi, İHA ve hava aracı tehditlerine karşı katmanlı savunma kabiliyeti oluşturma hedefiyle öne çıkıyor.
Zelenskiy'nin Patriot üretiminin ihtiyacı karşılamadığı yönündeki açıklaması, hava savunmasında yalnızca tedarikin değil, yerli, sürdürülebilir ve yüksek tempolu üretim kapasitesinin de kritik hale geldiğini gösterdi.
RUTTE'DEN UKRAYNA'YA HAVA SAVUNMASI DESTEĞİ
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesinin öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.
Rutte, Ukrayna'nın şehirlerinin ve kritik altyapısının korunması gerektiğini belirterek, "Bence üzerinde çalışmamız gereken en önemli konulardan biri hava savunması ve şehirleriniz ile kritik altyapınızın korunmasını sağlamak." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşta on binlerce askerini kaybetmeyi göze aldığını söyleyen Rutte, buna karşın Rus ordusunun cephedeki ilerleyişinin yavaşladığını ve Ukrayna'nın sahada daha başarılı sonuçlar aldığını kaydetti.
İHA KAPASİTESİ SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşta insansız hava araçlarını yoğun şekilde kullandığını belirterek, 2022'den bu yana İHA kapasitesinin ciddi şekilde geliştirildiğini söyledi.
Rus ordusunun her ay yaklaşık 30 bin kayıp verdiğini öne süren Zelenskiy, bu kayıpların büyük bölümünün İHA'larla sağlandığını ifade etti.
"Bizim başlatmadığımız bir savaş bu ama savaşmak zorunda kaldığımız bir savaş. Çünkü ülkemizi, halkımızı, çocuklarımızı savunmak zorundayız." diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus askeri tesislerini ve ekipmanlarını hedef aldığını belirtti.
Zelenskiy, Karadeniz'de deniz İHA'larıyla güvenlik sağladıklarını, bu platformların yalnızca Rus gemilerine karşı değil, karadaki ve havadaki hedeflere yönelik saldırılarda da kullanılabildiğini söyledi.
"BU İTTİFAK'IN GELECEĞİNDE UKRAYNA BULUNMAKTA"
Ukrayna savunma sektörünün savaş koşullarında dahi kapasitesini artırdığını belirten Zelenskiy, yüzlerce Ukraynalı şirketin modern silah üretimiyle savaşın Rusya için maliyetini yükselttiğini ifade etti.
Zelenskiy, hava savunmasının NATO Ankara Zirvesi'nin başlıca kararlarından biri olması gerektiğini belirterek, "Bu İttifak'ın geleceğinde Ukrayna bulunmakta. Modern harbin sınamalarıyla Ukrayna ile beraber mücadele edilebilir." dedi.
Ukrayna'nın NATO üyesi olmamasına rağmen güçlü bir savunma kabiliyeti ortaya koyduğunu söyleyen Zelenskiy, "NATO içerisinde bir Ukrayna, sıra dışı bir savunma kabiliyetini de beraberinde getirecektir." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, ülkesinin Rusya'nın stratejik üstünlük iddiasını ortadan kaldırdığını savunarak, Ukrayna'nın savaşta yalnızca kendisini savunduğunu söyledi.
UKRAYNA VE AVRUPA'NIN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI
Zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programında da Ukrayna'nın Avrupa güvenliğindeki rolü ele alındı.
"Masayı Tersine Çevirmek: Avrupa İçin Bir Güvenlik Sağlayıcısı, Ukrayna" başlıklı panelde Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha değerlendirmelerde bulundu.
Berendsen, savunma harcamalarının ABD istediği için değil, Avrupa'nın buna ihtiyaç duyması nedeniyle artırıldığını söyledi. "Rusya, Avrupa ve NATO için büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Bu nedenle Ukrayna'nın kavgası, bizim kavgamız." diyen Berendsen, Kiev'e desteğin ve Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini belirtti.
Stenergard da Ukrayna'ya yönelik desteğin yetersiz kaldığını söyleyerek, maddi desteğin artırılması gerektiğini ifade etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ise savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin sürece katkısının kritik olduğunu belirtti. Sybiha, barışın sağlanması durumunda ABD'nin yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri vermesinin gerekli olduğunu söyledi.