Kasımpaşa’ya karşı 4 maçta galibiyet yok

Süper Lig'de son dönemde Beşiktaş'ı en çok zorlayan takımlardan biri olan Kasımpaşa dün de rakibinden 1 puan aldı. Siyah- Beyazlılar, Kasımpaşa önünde ligde oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak tam 11 puan kaybetti.



Sezon ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda 3-1'lik galibiyet elde eden Kasımpaşa geçtiğimiz sezon güçlü rakibini evinde 2-1, deplasmanda yine 3-1 mağlup etmişti. Beşiktaş, Lacivert-Beyazlılar önünde son galibiyetini 3 Haziran 2023'te 5-2'lik skorla aldı. Kasımpaşa uzun süre 10 kişi oynayan rakibi önünde skor üstünlüğünü koruyamadı.

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