F.Bahçe puan kaybettiği derbilerin ardından kazanmasını bildi!

F.Bahçe son 3 sezon puan kaybettiği tüm derbilerin ardından kazanmayı başardı... Hep kırılgan olarak bilinen Sarı-Lacivertliler sahada farklı bir görüntü çiziyor. 2022-23 sezonunun 18. haftasında Kadıköy'de G.Saray'a 3-0 yenilen Kanarya, bir sonraki hafta ise Gaziantep'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.



Aynı sezon Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, 27. haftada evinde Beşiktaş'a karşı 4-2 kaybetmişti. Sonrasında ise Karagümrük'ü 2-1 yenmişti. 37. haftada G.Saray'a yine 3-0 kaybeden Fener, aynı skorla sezonu Gaziantep karşısında bitirmişti. Jesus'tan sonra İsmail Kartal'ın başına geçtiği Sarı-Lacivertliler, evinde 18. hafta maçında Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı.



YARIŞTAN ASLA KOPMUYOR!

2023-24 sezonunu 99 puanla ile tamamlayan Kanarya, ertesi hafta İstanbul'u 5-1 yenerek sahadan silmişti. Bu sezon Mourinho ile Sarı-Lacivertliler, ligin 6. haftasında evinde 3-1 kaybettiği G.Saray maçının ardından Antalya karşısında deplasmanda 2-0 kazanmasını bildi. 15. haftada Beşiktaş'a Dolmabahçe'de 1-0 yenilen F.Bahçe ardından Başakşehir'i evinde 3-1 yendi. Son olarak Kadıköy'de kupa çeyrek finalinde Cimbom'a 2-1 kaybederek elenen F.Bahçe, geçtiğimiz gün ligde Trabzonspor'u 4-1 yenerek G.Saray'la arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başardı.



GÜÇLÜ DÖNECEĞİNE İNANIYORUZ

SAO Paulo formasını giyen Luiz Gustavo'nun akciğer damarında pıhtı tespit edildi. Fenerbahçe'den eski futbolcusu Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı geldi... Açıklamada "Daha güçlü döneceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Skriniar savunmadaki başarılı performansı ve attığı gollerle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında kalmasını sağlıyor.

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