Berke’ye çifte kanca

Süper Lig'de bu sezon Avrupa kupalarına katılma için yarış veren Eyüpspor'da Berke Özer de gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Gösterdiği başarılı performansla birlikte takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen 24 yaşındaki file bekçisi için Aston Villa teklif yapmaya hazırlanıyor. Ada basını; İngiliz ekibinin sezon sonuna kadar Berke için Eflatun-Sarılı takımla masaya oturacağını yazdı.



Ayrıca Almanya basınında da çıkan haberlerde, Bundesliga ekibi Leipzig'in de milli kalecinin durumunu yakından takip ettiğine dikkat çekildi. Bu sezon ligde 28 maçta kaleyi koruyan Berke, 10 maçta rakiplerine kalesini kapatmayı başardı... Gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da dikkatini çekmeyi başaran Özer, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna da dahil edilmişti.

PORTEKİZ'DE OYNADI

F.Bahçe'den ayrıldığı dönemde Portekiz ekibi Portimonense ile Avrupa'da boy gösteren Berke Özer, daha sonra Eyüpspor'a transfer olmuştu.