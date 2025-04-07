Küskünlerin gecesi! Osayi ve Maximin Trabzonspor maçına damga vurdu

Fenerbahçe, Trabzonspor'u farklı yenerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirirken maça çok önemli detaylar damga vurdu. Portekizli teknik direktör Mourinho Galatasaray maçı sonrası 4'lü savunmaya dönerken o maçta ilk 11'de yer alan 7 oyuncuyu kulübeye çekti.

Özellikle Maximin ve Osayi Samuel performanslarıyla maça damgasını vuran isimler oldu. Osayi Samuel bir penaltı yaptırırken Maximin'de çok iyi mücadele ederek Talisca'nın attığı 2. golde asist yaptı. İki futbolcunun performansı Mourinho'yu mutlu ederken kupadaki moral bozukluğu sona erdi.