Kadıköy’ün fatihi: Fatih Terim’in 12 sezonda alabildiği galibiyete Buruk 3 sezonda ulaştı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupada adını yarı finale yazdıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe'ye karşı aldığı sonuçlar dikkatleri çekiyor. Galatasaray'ın başında Kadıköy'de 4 maça çıkan başarılı teknik adam söz konusu maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçların 3'ünü kazanan Buruk, bir maçtan ise golsüz eşitlikle ayrıldı.



OKAN BURUK İLKİ BAŞARDI

Deneyimli teknik adam bu istatistiğiyle de Fatih Terim'i de 3 sezonda yakalamış oldu. Galatasaray'da 12 sezon görev yapan Fatih Terim söz konusu süreçte 1999-2000, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları olmak üzere Kadıköy'de 3 maç kazanabilmişti.



Buruk'un bu sayıya sadece 3 sezonda ulaşması da dikkatleri çekti. Deneyimli teknik adam ayrıca aldığı bu galibiyetle birlikte bir sezonda deplasmanda Fenerbahçe'yi 2 kez yenen İlk Galatasaray Teknik Direktörü olmayı da başardı.



OSİMHEN DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe deplasmanında attığı 2 golle takımını kupada yarı finale taşıyan Victor Osimhen'in durmaya niyeti yok. Galatasaray formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Nijeryalı santrfor söz konusu karşılaşmalarda 28 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 33 gole katkı sağlayan 26 yaşındaki yıldız futbolcu ayrıca çıktığı son 10 resmi maçta 10 kez gol sevinci yaşadı. Okan Buruk, Fatih Terim'in 12 sezonda aldığı galibiyet sayısına 3 sezonda ulaştı.

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