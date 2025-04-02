Karaman Ronaldo’yu Denizli de Messi’yi getirdi!

HER yıl evrensel olarak kutlanan 1 Nisan Şaka Gününe Türkiye'deki futbol kulüpleri de kayıtsız kalmadı. TFF 2. Lig ekibi Karaman FK, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Cristiano! Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız" denildi. 3. Lig ekibi Denizlispor'dan da Lionel Messi'li paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık" denildi.

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