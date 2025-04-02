Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri takımlarını dev maça motive etmek için büyük çaba harcıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün çeyrek finalde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray'da başkanlar ve yönetim kurulları takımlarının derbiyi kazanmaları için adeta seferberlik halinde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim futbolcuların tüm alacakları olan yaklaşık 10 milyon Euro'yu geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırdığı ve oyuncularından sadece bu maça odaklanmalarını istediği ifade edildi.



RAKAM DAHA DA ARTABİLİR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin ise hafta boyunca tesislere giderek teknik heyet ve futbolculara moral verdiği ve Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde takıma 50 milyon TL prim dağıtılıcağını açıkladı. Bu tutarın galibiyete göre daha da artma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. İki başkan ve yönetimlerinin takımlarını motive etmek için harcadığı bu yoğun mesainin karşılığını hangi tarafın alacağı merak konusu.



İLK GOLÜ ATAN KAYBETMİYOR

F.Bahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor. Son 30 yıl içindeki 80 maçta ilk golü atan takım sadece 6 kez kaybetti. Zorlu maça Yusuf Akçiçek'in ilk 11'de başlaması beklenirken, Yunus Akgün'ün ise dev mücadelede yedekler arasında olacağı öğrenildi.

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