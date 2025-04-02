Derbi öncesi kartlar havada uçuyor!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların fazlalığı dikkatleri çekiyor. İki takımın 52'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 64 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 386 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 64 maçta Sarı-Lacivertli futbolcular 25, Sarı- Kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.



GERİLİM EKSİK OLMUYOR

İki asırlık çınar; Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son maçlarda gerilim eksik olmuyor. İki dev kulübün birbirleriyle karşılaştığı maçlarda tansiyon adeta tavan yapıyor.

42 YILLIK HASRET

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, 42 yıllık hasretine son vermeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler, 42 yıl önce hem lig hem kupayı kazanarak duble yapmıştı. Sarı-Lacivertliler, kupada Galatasaray'ı eleyerek mutlu sona ulaşmak istiyor. Ayrıca hafta sonu Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmenin peşinde.