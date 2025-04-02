Bahçeşehir final için parkede

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Euro- Cup yarı final serisi üçüncü ve son maçında bugün İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride 1-1 eşitlik bulunuyor. İstanbul'da oynanan yarı final serisinin ilk maçı, Bahçeşehir Koleji'nin 74-66 üstünlüğüyle sonuçlandı. İspanya'da yapılan serinin ikinci mücadelesini ise Gran Canaria, bitime 1 saniye kala bulduğu sayılarla 69-68 kazandı.

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