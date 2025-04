Süper Lig'de Avrupa hesapları yapan Eyüpspor kendi evinde Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Eflatun- Sarılılar maçın 22. dakikasında Brnic'in golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak 26'da Ampem'in golüyle skora 1-1'lik denge geldi. Karşılaşmanın ilk devresi bu skorla sona erdi. 2. devrenin 74. dakikasında Kemen'in golüyle yeniden öne geçen konuk Başakşehir, 85'te bu kez Yusuf Sarı ile farkı ikiye çıkardı. Böylece Eyüp Başakşehir'e evinde 3-1 mağlup oldu.

