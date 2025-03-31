Yeniler sınıfta kaldı! Galatasaray kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan verim alamadı

G.Saray, kış transfer sezonunda birbirinden ünlü oyuncuları kadrosuna kattı. Ancak o yıldızlar beklentilerin uzağında kaldı. Özellikle Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Mario Lemina, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata şimdiye kadar sergiledikleri futbolla taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Sarı-Kırmızılılar, kış transfer döneminde Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı dışında hiçbir oyuncudan verim alamadı. Galatasaray, Genk'ten transfer ettiği Cuesta için 8 milyon Euro bonservis ödedi. Ahmed Kutucu ise 5.9 milyon Euro'ya transfer edildi.



CİĞERSİZ EREN!

Beşiktaş derbisinde G.Saray adına en çok koşan oyuncu Eren Elmalı'ydı. Milli futbolcu, derbide 10.6 km. koşarak sahanın en çok efor sarf eden oyuncularından olmayı başardı.