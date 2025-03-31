Inter’in hedefi Beşiktaş’ın yıldızı Immobile’de

Beşiktaş'ın sezon başında Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile ile ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. Calciomercato'da yer alan habere göre İtalya Serie A devi Inter, Immobile'yi gündemine aldı.

Çizme ekibi, sezon sonunda İranlı golcüsü Mehdi Taremi'nin olası ayrılığı sonrası İtalyan futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Siyah-Beyazlılar ile Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan 35 yaşındaki İtalyan golcünün kariyerine Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği merak konusu.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 33 maça çıkan deneyimli forvet söz konusu karşılaşmalarda 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.