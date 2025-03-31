Galatasaray’ın puan kaybı sonrası Fenerbahçe’de çifte bayram!

Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı mağlup etmesine en çok Sarı- Kırmızılı takımın şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Fenerbahçe sevindi. Gelen haberlere göre Sarı-Lacivertli bazı futbolcular derbiyi tesislerde izledi. Maç sonrasında takımın Whatsapp grubunun coştuğu ve takımın adeta çifte bayram yaşadığı öğrenildi.

Samsun maçında yaşanan puan kaybı sonrası moral bozukluğu yaşayan futbolcuların bu sonuçla birlikte yeniden motive olduğu ve takımdaki negatif havanın dağıldığı öğrenildi.

GÖZLER KUPA MAÇINA ÇEVRİLDİ

G. Saray'ın bu kaybıyla birlikte Sarı-Lacivertli futbolcuların yeniden şampiyonluk havasına girdiği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe, ligin 30. haftasında Trabzon'u mağlup etmesi halinde Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 3'e indirecek. Kanarya ayrıca çarşamba günü kupada ağırlayacağı rakibini eleyerek psikolojik üstünlüğü de eline geçirmeyi planlıyor.

ŞANSIMIZ YÜKSELDİ

Mourinho'nun derbi sonrası oyuncularıyla toplantı yaptığı ve "Şampiyonluk yarışında şansımız yükseldi. Kalan maçları kazanacağız. Galatasaray'ın takılacağından eminim" ifadeleriyle oyuncuları motive ettiği ifade edildi.

DERBİDE KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı stoper Diego Carlos'un Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alması bekleniyor.