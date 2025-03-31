Al-Qadsiah’ın gözü Fenerbahçe’nin yıldızı Livakovic’te!

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli eldiveninin Suudi kulüplerinin radarında olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah'ın da 30 yaşındaki yıldız oyuncu için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan tecrübeli kaleci, 2023 yılında Dinamo Zagreb'ten 6.6 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Livakovic bu sezon 27 maçta forma giyerken 31 gol yedi ve 9 kez de kalesini gole kapatmayı başardı. Hırvat kaleci bu sezon sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'de 14 maçta forma giyemedi.