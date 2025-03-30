Beşiktaş derbide Aslan’ı avladı! Şampiyonluk yarışını karıştırdı

Süper Lig'deki dev maçta kazanan Beşiktaş: 2-1. Derbiye istekli başlayan taraf Beşiktaş'tı... Kartal, 23'te Portekizli yıldızı Rafa Silva ile öne geçti. Rafa Silva, 40 metre topu sürdü ve Davinson'u çalımlayarak topu yakın köşeden ağlara gönderdi: 1-0. 36'da Frankowski, Muçi'ye yaptığı hareketten sonra son adam gerekçesiyle VAR kararıyla kırmızı kart gördü. 45'te Torreira 30 metreden sert vuruşuyla eşitlik golünü kaydetti: 1-1.

SEMİH YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI

Beşiktaş 66'da bir kez daha öne geçti. Joao Mario'nun şutunda kale önünde topu önünde bulan Gedson, topu Muslera'nın bacaklarının arasından ağlara yolladı: 2-1... 79'da Rashica'nın pasında Semih Kılıçsoy kaleciyle karşı karşı yakaldığı pozisyonda topu Muslera'ya nişanladı. Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy derbinin 90+5. dakikasında Davinson'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Beşiktaş derbiyi kazanarak ezeli rakibine ilk yenilgiyi tattırdı.

NAĞMAĞLUP TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!

Beşiktaş maçına namağlup çıkan Galatasaray dünkü yenilgisiyle bu unvanını kaybetti. Böylece namağlup şampiyon olma fırsatını da elinden kaçırmış oldu. Siyah- Beyazlılar, 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyon olmuştu. Süper Lig tarihinde bunu başaran bir başka takım bulunmuyor. Galatasaray, Süper Lig'de 28 maç sonra kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda ise 25 maç sonra rakibine boyun eğdi.



SANTRFORSUZ BAŞLADI!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solksjaer, Galatasaray derbisine santraforsuz çıktı. Immobile, Mustafa ve Semih yedek bekledi. Maça santrforsuz başlayan Kartal, derbiyi iki santrforla tamamladı.



ASLAN'A GÖNDERME

Beşiktaş'ın dün geceki dev maçta Galatasaray'ı yenmesinden sonra sahaya "Namağlup tek şampiyon" yazısı yansıtıldı.



BURUK ÇOK ÇEKİYOR!

Okan Buruk'un Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım Beşiktaş. Kartal'a 10 defa kaybetti.



KADER ADAMI FRANKOWSKI

Cimbom'un Polonyalı yıldızı Frankowski maçın ilk yarısında Muçi'ye yaptığı hareket sonrası kızardı. Gördüğü kırmızı kart maçın gidişatını etkiledi.