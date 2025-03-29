Galatasaray teknik direktörü derbide ilk maçı referans alacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile bugün oynayacakları derbiyi kazanarak şampiyonluk yarışında bir önemli engeli daha aşmak istiyor. Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak derbinin taktiğini belirledi.



Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'a konuk olacağı derbide sezonun ilk yarısında Rams Park'ta oynanacak maçı referans alacak. Galatasaray, Beşiktaş ile sezonun ilk maçında oynadığı maçta topu rakibine vermişti! Yüzde 39 topla oynayan Cimbom, rakibini yenerek derbi zaferi elde etmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaşlı oyuncuların topla fazla üretemediğini düşündüğü için bu maça da bu taktikle çıkacak. Topu rakibine verecek ve onların hata yapmasını bekleyecek.



TOPU YİNE VERECEK

Galatasaray'ın bu sezon en az topla oynadığı maç Beşiktaş'la sezonun ilk yarısında oynadığı maçtı. Okan hoca topu isteyerek rakibine vermiş ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide beraberliğin kötü bir sonuç olduğunu düşünmüyor ve bu yüzden de fazla bir risk almayı düşünmüyor.



ASLAN İLK MAÇTA TOPA YÜZDE 39 SAHİP OLMUŞTU

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 11 lig maçında 7 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

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