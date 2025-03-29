Dev derbi öncesi Beşiktaş’ta flaş gelişme!

Dolmabahçe'deki dev derbi öncesi Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor. Ernest Muçi'nin Galatasaray'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacağı öne sürülüyor. Solskjaer'in derbide Arnavut oyuncuya Joao Mario'nun yerine şans vereceği konuşuluyor.



Muçi Siyah-Beyazlı takımın Ümraniye'de yaptığı son idmanda yer almıştı. 24 yaşındaki kanadın ilk 11 oynama durumunun maç saatinde belli olacağı belirtiliyor. Öte yandan sakatlığı sonrası form tutmaya başlayan Muçi, ligin ilk devresinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 2-1 kaybedilen mücadelede takımının tek golünü kaydetmişti.



Genç oyuncu bir sezonda Galatasaray'a iki maçta da gol atan ilk Siyah- Beyazlı futbolcu olmak istiyor. Alman futbolcu Mario Gomez, 2015-2016 sezonunda Sarı-Kırmızılılar'a karşı her iki müsabakada da gol sevinci yaşamıştı.

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