Psv oosterwolde’ye talip!

AJAX'la Hollanda'da şampiyonluk mücadelesi veren PSV'de takımın yıldız isimlerinden Olivier Boscagli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hollanda basınının aktardığı haberde; Fransız stoperin ayrılığı halinde yerini alabilecek isimler derlenirken Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Oosterwolde de PSV'nin adayları arasında yer aldı...



Ayrıca Oosterwolde için "Türkiye'nin en iyi takımlarından birinde ilk 11'de forma giyebilecek bir oyuncuydu ancak ekim ayından bu yana yaşadığı çok ciddi diz sakatlığıyla boğuşuyor" ifadeleri kullandı.

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