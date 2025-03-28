Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk derbi taktiğini belirledi: İşte böyle vuracak...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yarın oynanacak Beşiktaş derbisini kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Aslan, Tüpraş Stadı'na 3 puanı almak için gidecek. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.



Tecrübeli teknik adamın Tüpraş Stadı'ndaki taktiği de belli oldu. Buna göre Okan hoca, derbide kanatlarda oynayacak olan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile Beşiktaş'ın üzerine gidecek. Onlara beklerde oynayan Frankowski ve Eren Elmalı da destek verecek.



ÖZEL OLARAK ÇALIŞTIRDI

Svensson ve Masuaku'nun hücuma çıkarken savunmada boşluklar verdiğini düşünen Okan Buruk'un derbi taktiğini kanattaki yıldız oyuncuların üzerine kurduğu öğrenildi. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün olduğu kanatlardan hücum edecek olan Cimbom iki oyuncunun Osimhen ve Morata'yı beslemesiyle gol arayacak. Okan hocanın bu hafta gerçekleştirilen antrenmanlarda kanat organizasyonları üzerine özel çalışmalar yaptırdığı öğrenildi. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon 43 maçta görev aldı. 26 galibiyet elde ederken 12 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.



BURUK: 1 SOLSKJAER: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Bu maçlarda iki teknik adam da 1'er galibiyet elde etti. Buruk, Başakşehir'i çalıştırırken, Solskjaer de Manchester United'ın başındaydı. Başakşehir ile Manchester United, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alırken, iki takım da 1'er galibiyet elde etti.

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