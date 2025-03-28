Fenerbahçe’nin hocası Mourinho eski yardımcısı ile kozlarını paylaşacak!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bugün Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak.



Jose Morais; Porto, Inter ve Chelsea'de Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapmıştı. Bu maçla birlikte bu ikili rakip olarak kozlarını paylaşacak. En son Samsun ile golsüz berabere kalan Kanarya ligde G.Saray'ın 9 puan gerisine düşmüştü.

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