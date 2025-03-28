Beşiktaş derbide duran toplar için özel önlem alacak!

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı dev derbiye sıkı hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray'a karşı takımına duran toplar üzerine uyarılar yapıyor. Norveçli teknik direktör, bu sezon sorun haline gelen duran toplar üzerine özel çalıştırmalar yaptırdı. Bu sezon duran toplardan çok çeken Beşiktaş, Süper Lig'de yediği 26 golün 9'unu buradan kalesinde gördü.



GEÇİŞ HÜCUMLARI ÖNEMLİ

Galatasaray'a karşı Osimhen başta olmak üzere yıldız oyuncular için hava toplarında özel önlemler alınacak. Korner ve frikiklerde adam paylaşımı ve alan daraltma üzerine idmanlarda çalışmalar yapan Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'a karşı zayıf olan tarafını güçlendirmeye çalıştı. Beşiktaş, hızlı hücumlarla sonuç almaya çalışacak. Solskjaer'in öğrencileri geçiş hücumlarıyla rakibine Süper Lig'de ilk yenilgiyi tattırmak için yoğun mesai harcıyor.

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