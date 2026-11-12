EİSENKOT YANIT VERDİ

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya Yashar Partisi lideri Eisenkot, tekrar yanıt verdi. Eisenkot, resmi kanallardan güvenlik brifingi alma talebinin reddedildiğini ve Netanyahu'nun İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi'nin toplantısını ertelemeye çalıştığını kaydetti.

Eisenkot, Netanyahu'ya askeri operasyonlarda acele edilmemesi gerektiğini bildirdi.

UYARIYA RAĞMEN HAZIRLIKLARINI ARTIRIN ÇAĞRISI

Bir diğer yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, kabinenin bir aydan fazla süredir toplanmamasına rağmen orduya İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için hazırlıkları artırma talimatı verildiği aktarıldı.

Haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin orduya İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için hazırlıkları artırma talimatı verdiği belirtilerek bu talimatların bir savaşa yol açabileceği kaydedildi.