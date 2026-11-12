İsrail'de iç çatırdama! Eisenkot "Saldırıdan kaçının" dedi: İsrail ordusuna İran'a saldırı talimatı verildi
İsrail'de hükümet kurma görevini üstlenen Gadi Eisenkot'un, Binyamin Netanyahu'ya acil bir tehdit bulunmadığı sürece askeri operasyonlardan uzak durulması yönünde çağrı yaptı. Hemen ardından İsrail devlet televizyonu KAN, Güvenlik Kabinesi'nin orduya İran'a yönelik olası bir saldırı için hazırlıkların artırılması talimatını verdiğini öne sürdü. Yaşanan gelişmeler, İsrail'in İran'a yönelik olası askeri hamlesine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
İsrail'de hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in gergin bir güvenlik ortamında bulunduğunu belirterek katil Netanyahu'ya üstlenmesi gereken sorumluluğu hatırlatan bir mektup yazdığını kaydetti.
"TEHLİKELİ ADIMLARA KARŞI İHTİYAT GÖSTERİN"
Mektubunda, "Yeni bir hükümetin yemin törenine kadar bekleyebilecek tehlikeli adımlara karşı itidal ve ihtiyat gösterin." ifadesini kullanan Eisenkot, Netanyahu'ya, "Doğrudan, acil ve ertelenemez bir tehdit olmadan güvenlik güçlerini harekete geçirmek, İsrail demokrasisi ve vatandaşların devlet kurumlarına olan güveni üzerinde yıkıcı sonuçlara yol açabilir." uyarısında bulundu.
Eisenkot, Netanyahu'dan İsrail güvenlik kurumlarının liderlerini "kendisinden beklenen" ve "doğru olan" arasında ikilemde bırakmamasını istedi.
"SORUMSUZ BİR DAVRANIŞ"
Bu uyarının ardından Eisenkot ile Netanyahu arasında, "güvenlik konularında sorumlu davranma" tartışması yaşandı. Geçici Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Eisenkot'un uyarısına tepki gösterilerek Netanyahu hükümetinin aldığı kararların "güvenlik nedenleriyle ve güvenlik kurumlarıyla tam bir koordinasyon içinde alındığı" iddia edildi.
Açıklamada, "Eisenkot'un mektubu, hassas güvenlik konularını kamuoyunda tartışmaya açmak için yapılan sorumsuz bir davranıştır." suçlamasında bulunuldu.
EİSENKOT YANIT VERDİ
Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya Yashar Partisi lideri Eisenkot, tekrar yanıt verdi. Eisenkot, resmi kanallardan güvenlik brifingi alma talebinin reddedildiğini ve Netanyahu'nun İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi'nin toplantısını ertelemeye çalıştığını kaydetti.
UYARIYA RAĞMEN HAZIRLIKLARINI ARTIRIN ÇAĞRISI
Bir diğer yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, kabinenin bir aydan fazla süredir toplanmamasına rağmen orduya İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için hazırlıkları artırma talimatı verildiği aktarıldı.
Haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin orduya İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için hazırlıkları artırma talimatı verdiği belirtilerek bu talimatların bir savaşa yol açabileceği kaydedildi.
TRUMP 'GEREK YOK' DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni bir saldırıya gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen, İsrailli güvenlik kaynakları, kabinenin talimatları doğrultusunda İsrail'in İran'a yeni bir saldırı başlatma olasılığına karşı ordunun hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.
Güvenlik kaynakları, bir anlaşmaya varılamaması ya da saldırılara yeniden başlanmaması durumunda "bugüne kadar elde edilen kazanımların kaybedileceğini" savundu. Öte yandan, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Güvenlik Kabinesi'nin, bir aydan fazla süre sonra pazar günü toplanacağını bildirdi.