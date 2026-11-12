"Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında, 6 ay gibi rekor bir sürede inşa edilen öğrenci yurdu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Eğitimdeki üstün başarıları ve köklü vizyonuyla Türkiye'nin en seçkin ve örnek kurumları arasında yer alan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, modern yeni yurt binasına kavuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, yurdun her detayının en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış çok güzel bir proje olduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan, imam hatip okullarının eğitimdeki önemine ve başarılarına dikkat çekti.

İHYA SERÜVENİNDE YAPI TAŞI

Törende konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise imam hatip okullarının eğitim sistemindeki köklü yerine ve okulun başarısına dikkat çekti.

Lisenin, İlim Yayma Cemiyetinin kurulma sebebi olan okullardan olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"10 yıllık yeni binasıyla, bütün donatılarıyla çok kaliteli bir okul. Şimdi yurt kapasitesiyle beraber öğrenciler Anadolu'nun dört bir yanından burayı tercih edip geldikleri zaman okulun yanı başında konaklama imkânı bulmuş olacaklar. Buradaki eğitim kadromuz da başarılarıyla gerçekten son dört beş yılda parmak ısırtan bir performans gösterdiler, gösteriyorlar. Bizim medeniyetimizi, kültürümüzü ihya serüvenimizde bu bir köşe taşı. Bizim İstanbul'u ruhuyla beraber yeniden ayağa kaldırma ihtiyacımızın burada mücessem hâli."