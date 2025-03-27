Norveçli teknik adam Solskjaer Aslan’ı gözüne kestirdi!

Beşiktaş'ın başında ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkacak Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer dev maçtan zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor.

Deneyimli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Galatasaray'ın sandığımızdan daha fazla zaafı var. Frankowski ve Yunus'un kullandığı sağ kanatta savunma olarak aksıyorlar. Bu kanadı etkili kullanarak fırsatlar yakalayabiliriz" dediği öğrenildi.

Solskjaer, "Rakibimiz ön alanda prese maruz kaldığında sorun yaşıyor. 1. bölgede yapacağımız baskıyla toplar kazanıp sonuca gidebiliriz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Norveçli teknik adamın oyuncularına rakibin zaafları ile ilgili yaptığı analizleri izlettiği ve bu maçtan 3 puanla ayrılacaklarını futbolculara inandırmaya çalışarak motive ettiği de gelen haberler arasında.