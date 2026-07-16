Hollanda'da "su kıtlığı" ilan edildi! Tarlalarda her damlanın hesabı yapılıyor: "Mavi altın" için gerçek risk alarmı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hollanda, sıcak hava dalgası ve haftalardır süren kuraklık nedeniyle su kıtlığı ilan etti.

Nehirlerin tarihi düşük seviyelere gerilemesi gemicilik, tarım, sanayi ve şehirlerin su yönetiminde alarm verilmesine yol açtı.

İçme suyu şimdilik güvende ancak nehirlerde, kanallarda, tarlalarda ve sanayi tesislerinde kullanılan suda açık oluştu.

Bazı bölgelerde çiftçilerin nehirlerden ve kanallardan sulama yapmasına sınırlama getirildi, bazı yerlerde ise sulama tamamen yasaklandı.

Hollanda 1 Temmuz'da yaklaşan su kıtlığı seviyesine geçmiş, durumun kötüleşmesi üzerine gerçek su kıtlığı seviyesi ilan edildi.

Hollanda, sıcak hava dalgası ve haftalardır süren kuraklık nedeniyle "gerçek su kıtlığı" ilan etti. İçme suyu şimdilik güvende olsa da nehirlerin tarihi düşük seviyelere gerilemesi; gemicilikten tarıma, sanayiden şehirlerin su yönetimine kadar birçok alanda alarm verilmesine yol açtı. HOLLANDA'DA SU KITLIĞI ALARMI Hollanda, sıcak hava dalgası ve haftalardır süren kuraklık nedeniyle "su kıtlığı" ilan etti.

İçme suyu şimdilik güvende.

Nehirlerin tarihi düşük seviyelere inmesi; gemilerden fabrikalara, tarlalardan şehirlerin su yönetimine kadar pek çok alanda alarm zillerini çaldı. Yaşananlar, suyun neden "geleceğin yeni altını" olarak görüldüğünü gösteren çarpıcı bir örneğe dönüştü.

Hollanda | Görsel: İHA SUYLA KURULAN ÜLKE ŞİMDİ SUYU PAYLAŞTIRIYOR Hollanda denince akla kanallar, bentler ve denizle mücadele eden şehirler geliyor. Ülkenin önemli bir bölümü deniz seviyesinin altında bulunuyor. Su yönetimi, yüzyıllardır Hollanda'nın en güçlü olduğu alanlardan biri olarak biliniyor. Fakat bu kez sorun suyun fazlalığı değil, eksikliği. Son haftalarda yeterli yağış düşmedi. Sıcak hava, topraktaki ve yüzeydeki suyun daha hızlı buharlaşmasına yol açtı. Hollanda'ya ulaşan nehirlerdeki akış da tarihi olarak düşük seviyelere geriledi. Aynı anda evlerin, çiftliklerin, fabrikaların ve ulaşım sisteminin su talebi arttı. Böylece ülkedeki su dengesi bozuldu. Reuters'ın aktardığına göre Hollanda hükümeti, "yaklaşan su kıtlığı" seviyesinden "gerçek su kıtlığı" seviyesine geçti ve mevcut suyun daha etkili dağıtılması için ek önlemleri devreye aldı.