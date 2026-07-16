Hollanda'da "su kıtlığı" ilan edildi! Tarlalarda her damlanın hesabı yapılıyor: "Mavi altın" için gerçek risk alarmı
Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve kuraklık, su yönetimi devi Hollanda'ya 'su kıtlığı' ilan ettirdi. İçme suyu rezervleri şimdilik güvende tutulurken; nehirlerdeki tarihi düşüş nedeniyle tarım, sanayi ve lojistik sektörlerinde alarm zilleri çalıyor. Uzmanlara göre bu durum, küresel bir 'su iflası' döneminin habercisi olabilir.
Hızlı Özet Göster
- Hollanda, sıcak hava dalgası ve haftalardır süren kuraklık nedeniyle su kıtlığı ilan etti.
- Nehirlerin tarihi düşük seviyelere gerilemesi gemicilik, tarım, sanayi ve şehirlerin su yönetiminde alarm verilmesine yol açtı.
- İçme suyu şimdilik güvende ancak nehirlerde, kanallarda, tarlalarda ve sanayi tesislerinde kullanılan suda açık oluştu.
- Bazı bölgelerde çiftçilerin nehirlerden ve kanallardan sulama yapmasına sınırlama getirildi, bazı yerlerde ise sulama tamamen yasaklandı.
- Hollanda 1 Temmuz'da yaklaşan su kıtlığı seviyesine geçmiş, durumun kötüleşmesi üzerine gerçek su kıtlığı seviyesi ilan edildi.
Hollanda, sıcak hava dalgası ve haftalardır süren kuraklık nedeniyle "gerçek su kıtlığı" ilan etti. İçme suyu şimdilik güvende olsa da nehirlerin tarihi düşük seviyelere gerilemesi; gemicilikten tarıma, sanayiden şehirlerin su yönetimine kadar birçok alanda alarm verilmesine yol açtı.
HOLLANDA'DA SU KITLIĞI ALARMI
- Hollanda, sıcak hava dalgası ve haftalardır süren kuraklık nedeniyle "su kıtlığı" ilan etti.
- İçme suyu şimdilik güvende.
- Nehirlerin tarihi düşük seviyelere inmesi; gemilerden fabrikalara, tarlalardan şehirlerin su yönetimine kadar pek çok alanda alarm zillerini çaldı.
Yaşananlar, suyun neden "geleceğin yeni altını" olarak görüldüğünü gösteren çarpıcı bir örneğe dönüştü.
SUYLA KURULAN ÜLKE ŞİMDİ SUYU PAYLAŞTIRIYOR
Hollanda denince akla kanallar, bentler ve denizle mücadele eden şehirler geliyor. Ülkenin önemli bir bölümü deniz seviyesinin altında bulunuyor. Su yönetimi, yüzyıllardır Hollanda'nın en güçlü olduğu alanlardan biri olarak biliniyor.
Fakat bu kez sorun suyun fazlalığı değil, eksikliği.
Son haftalarda yeterli yağış düşmedi. Sıcak hava, topraktaki ve yüzeydeki suyun daha hızlı buharlaşmasına yol açtı. Hollanda'ya ulaşan nehirlerdeki akış da tarihi olarak düşük seviyelere geriledi.
Aynı anda evlerin, çiftliklerin, fabrikaların ve ulaşım sisteminin su talebi arttı. Böylece ülkedeki su dengesi bozuldu.
Reuters'ın aktardığına göre Hollanda hükümeti, "yaklaşan su kıtlığı" seviyesinden "gerçek su kıtlığı" seviyesine geçti ve mevcut suyun daha etkili dağıtılması için ek önlemleri devreye aldı.
MUSLUKLAR AKIYOR AMA SİSTEM ALARMDA
Su kıtlığı ilanı, evlerdeki muslukların hemen kuruyacağı anlamına gelmiyor. Hollandalı yetkililer, içme suyu stoklarının yaz öncesinde artırıldığını ve halkın kullanacağı suyun şimdilik güvence altında olduğunu vurguluyor.
İÇME SUYU GÜVENDE ANCAK DİKKATLİ KULLANIM GEREKİYOR
- Mevcut güvence, sınırsız kullanım anlamına gelmiyor.
- Halka suyu dikkatli kullanma çağrısı yapılıyor.
- İçme suyunun bulunması, ülkenin tamamında yeterli su olduğu anlamına gelmiyor.
Nehirlerde, kanallarda, tarlalarda ve sanayi tesislerinde kullanılan su aynı sistemin farklı parçalarını oluşturuyor.
Bir alandaki açık büyüdüğünde diğer alanlar da etkileniyor.
Hollanda'nın önünde şimdi zor bir hesap var: Elde kalan su hangi bölgeye, hangi sektöre ve hangi ihtiyaca önce verilecek?
İLK DARBE GEMİLERE GELİYOR
Nehirlerde su seviyesi düştüğünde büyük yük gemilerinin hareket alanı daralıyor. Gemiler ağır yüklendiğinde suya daha fazla gömülüyor ve nehir tabanına oturma riski artıyor.
Bu nedenle taşımacılık şirketleri daha az yük taşımak zorunda kalabiliyor. Aynı miktardaki ürün için daha fazla sefer yapılması gerekiyor. Bu da taşıma süresini ve maliyetleri artırıyor.
Bir başka sorun ise tuzlu su.
Denizden gelen tuzlu suyun iç kesimlerdeki tatlı su kaynaklarına karışmasını önlemek için kanal ve geçit kapakları daha seyrek açılacak. Bu önlem tatlı suyu koruyacak, ancak gemilerin geçişini yavaşlatacak.
Böylece nehirdeki birkaç santimetrelik düşüş, limanlardan market raflarına kadar uzanan bir zinciri etkileyebilecek.
TARLALARDA HER DAMLANIN HESABI YAPILIYOR
Su kıtlığının en hızlı hissedildiği alanlardan biri tarım.
Bazı bölgelerde çiftçilerin nehirlerden, kanallardan ve diğer yüzey sularından tarlalarını sulamasına sınırlama getirildi. Bazı yerlerde ise sulama tamamen yasaklandı.
Bu karar, mahsulün en fazla suya ihtiyaç duyduğu yaz döneminde alındı. Yeterince sulanamayan ürünlerde verim düşebilir. Ürün miktarı azalırken üretim maliyetleri yükselebilir.
Sorun yalnızca Hollanda'daki çiftçiyi ilgilendirmiyor. Ülke, Avrupa'nın önemli tarım ve gıda ihracat merkezlerinden biri. Seralarda yetiştirilen sebzelerden çiçeklere, süt ürünlerinden patatese kadar pek çok ürün Avrupa pazarına Hollanda üzerinden ulaşıyor.
Tarladaki su açığı büyüdüğünde bunun etkisi sınırları aşabiliyor.
FABRİKALAR İÇİN SU NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Sanayide su yalnızca temizlik için kullanılmıyor. Birçok fabrika, makineleri ve üretim sistemlerini soğutmak için büyük miktarda suya ihtiyaç duyuyor.
Normal şartlarda tesisler nehirden aldıkları suyu soğutma işleminde kullanıyor ve belirli kurallara göre yeniden nehre bırakıyor.
Fakat nehirlerdeki su azaldığında sıcaklık daha hızlı yükseliyor. Fabrikaların sıcak suyu yeniden nehre vermesi, sudaki canlı yaşamını tehdit edebiliyor.
Bu nedenle sanayi tesislerinin ne kadar su kullanacağı ve kullandığı suyu hangi sıcaklıkta geri bırakacağı daha sıkı biçimde denetleniyor.
Su azaldıkça üretimin görünmeyen maliyeti de ortaya çıkıyor. Bir fabrikanın çalışması için yalnızca enerji ve ham madde değil, yeterli ve uygun sıcaklıkta su da gerekiyor.
HOLLANDA'DA ÜÇ AŞAMALI ALARM
Hollanda'daki su yönetimi üç temel seviyeye ayrılıyor:
Ülke, 1 Temmuz'da ilk seviyeye geçmişti. Kuraklığın devam etmesi ve nehirlerdeki durumun kötüleşmesi üzerine ikinci seviye ilan edildi.
Bu aşama, farklı bölgeleri etkileyen kararların daha hızlı alınmasını sağlıyor. Bentlerin kullanılması, ek pompaların hazırlanması ve tatlı suyun ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirilmesi seçenekler arasında bulunuyor.
Ama bütün bu önlemlerin ortak bir sınırı var: Olmayan su dağıtılamıyor.
"YENİ ALTIN" BENZETMESİ BURADA BAŞLIYOR
Altın değerini kıt olmasından alıyor. Su ise kıtlaştığında yalnızca pahalılaşmıyor; gıdayı, sağlığı, üretimi, enerjiyi ve günlük hayatı doğrudan etkiliyor.
Bir ülkenin petrolü olmayabilir. Altın rezervi bulunmayabilir. Ancak su olmadan şehirlerin, çiftliklerin ve fabrikaların uzun süre çalışması mümkün değil.
Bu nedenle suyun ekonomik değeri artık yalnızca faturalarla ölçülmüyor. Su, ülkelerin gıda güvenliğini, sanayi kapasitesini ve sosyal istikrarını belirleyen stratejik bir varlığa dönüşüyor.
Hollanda örneği bu değişimi açık biçimde gösteriyor. Güçlü altyapıya, gelişmiş teknolojiye ve uzun bir su yönetimi geleneğine sahip bir ülke bile, yağışlar azaldığında ve sıcaklık yükseldiğinde hangi alana ne kadar su verileceğini tartışmak zorunda kalıyor.
İSTANBUL'DA RİSK SEVİYEDEN ÇOK DÜŞÜŞ HIZINDA
Hollanda'da musluklar akmaya devam ederken nehirlerdeki hızlı düşüşün sistemi alarma geçirmesi, İstanbul'daki tabloyu da daha anlamlı hale getiriyor.
Kentin baraj doluluk oranı 15 Temmuz 2026'da yüzde 59,71'e geriledi. Bu seviye tek başına acil bir su krizi anlamına gelmese de son 25 günde rezervlerden yaklaşık 61 milyon metreküp su eksilmesi dikkat çekiyor.
Günlük tüketimin 3,3 milyon metreküpe yaklaştığı İstanbul'da kullanılan her 100 birim suyun yaklaşık 37 birimi Melen ve Yeşilçay gibi şehir dışındaki kaynaklardan sağlanıyor. Bu nedenle Hollanda örneğinde olduğu gibi asıl risk, suyun bugünkü miktarından çok hangi hızla azaldığında saklı.
DÜNYA ARTIK GEÇİCİ BİR KRİZDEN SÖZ ETMİYOR
Uzun yıllar boyunca dünyadaki su sorunu "kriz" kelimesiyle anlatıldı. Bu ifade, zor bir dönemin yaşanacağı ancak şartlar düzeldiğinde sistemin eski haline dönebileceği düşüncesini taşıyordu.
Yeni değerlendirmeler ise bazı bölgelerde eski normale dönüşün artık mümkün olmayabileceğini gösteriyor.
Bu durum "su iflası" olarak tanımlanıyor.
Su iflasının iki temel boyutu bulunuyor. İlki, doğanın yenileyebildiğinden daha fazla su çekilmesi. İkincisi ise göller, sulak alanlar ve yer altı suları gibi kaynakların geri döndürülmesi çok zor biçimde zarar görmesi.
SU İFLASININ İKİ TEMEL BOYUTU
- Doğanın yenileyebildiğinden daha fazla su çekilmesi.
- Göller, sulak alanlar ve yer altı suları gibi kaynakların geri döndürülmesi çok zor biçimde zarar görmesi.
Bir bölge yıllarca yağıştan daha fazla su tükettiğinde, doğanın su hesabı sürekli ekside kalıyor. Göller küçülüyor, yer altı suyu derinlere çekiliyor, toprak kuruyor ve sulak alanlar kayboluyor.
Bir noktadan sonra yağmur yağması tek başına yeterli olmuyor. Çünkü suyu tutan doğal sistem de zarar görmüş oluyor.
DÜNYANIN SU BİRİKİMİ HIZLA ERİYOR
Küresel veriler, sorunun boyutunu net biçimde ortaya koyuyor:
Bu rakamlar su sıkıntısının yalnızca çöl bölgelerine ait olmadığını gösteriyor. Sorun artık Avrupa'nın nehirlerinde, büyük şehirlerin barajlarında, tarım ovalarında ve sanayi merkezlerinde de kendini gösteriyor.
NEHİR HAVZALARININ YALNIZCA ÜÇTE BİRİ NORMALDİ
2024 yılı, küresel su düzenindeki bozulmanın en açık biçimde görüldüğü yıllardan biri oldu.
Bazı bölgeler ağır kuraklıkla mücadele ederken bazı bölgelerde büyük seller yaşandı. Buzullar erirken deniz seviyesi yükseldi. Ancak karada kullanılabilecek tatlı su rezervleri küçüldü.
Ortaya çıkan tablo çelişkili görünüyor: Dünyanın bazı bölgeleri su altında kalırken bazı bölgeleri susuz kalıyor. Asıl sorun suyun tamamen yok olması değil. Suyun yanlış zamanda, yanlış yerde ve ihtiyaç duyulandan çok daha az ya da çok daha fazla bulunması.
SU KRİZİ EN ÇOK GÜÇSÜZLERİ VURUYOR
Su azaldığında herkes aynı ölçüde etkilenmiyor.
Büyük şirketler yeni kuyular açabilir, pahalı teknolojiler kullanabilir veya üretimi başka bir bölgeye taşıyabilir. Geliri yüksek aileler artan fiyatları bir süre karşılayabilir.
Küçük çiftçiler, düşük gelirli şehir sakinleri, kadınlar, çocuklar ve gençler ise su kıtlığının yükünü daha ağır taşıyor.
- Çiftçi mahsulünü kaybediyor.
- Aileler daha pahalı gıda almak zorunda kalıyor.
- Çocuklar temiz suya ulaşmak için daha uzun mesafeler yürüyebiliyor.
- Kentlerde su kesintileri en fazla altyapısı zayıf mahalleleri etkiliyor.
Bu nedenle su meselesi yalnızca çevre sorunu değil. Aynı zamanda ekonomi, sağlık ve adalet meselesi.
HOLLANDA'DAKİ ALARM DÜNYAYA NE SÖYLÜYOR?
Hollanda'da ilan edilen su kıtlığı bugün için bir içme suyu krizi değil. Evlerdeki musluklar akmaya devam ediyor. Fakat asıl uyarı da burada saklı.
Bir ülke su sıkıntısını yalnızca musluklar kuruduğunda fark ederse artık çok geç kalmış olabilir. Kriz önce nehirlerde, tarlalarda, gemilerde ve fabrikalarda başlıyor. Sonra fiyatlara, üretime ve günlük hayata ulaşıyor.
Hollanda şimdi elindeki suyu korumaya, tuzlu suyun ilerlemesini durdurmaya ve farklı sektörlerin ihtiyacını dengelemeye çalışıyor.
Dünyanın geri kalanı için verilen mesaj ise daha büyük: Su artık kendiliğinden yenilenen, sınırsız ve ucuz bir kaynak olarak görülemiyor.
Geleceğin zenginliği yalnızca kasalarda ne kadar altın bulunduğuyla ölçülmeyecek. Toprağın altında, nehirlerde, göllerde ve barajlarda ne kadar temiz su kaldığı da ülkelerin kaderini belirleyecek.
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