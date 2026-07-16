CANLI YAYIN
Geri

Haluk Levent hakkında evlilik vaadi iddiası: İki kadının ifadeleri dosyada

İstanbul'da yürütülen AHBAP soruşturmasında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, şüphelilerin ifadeleri "evlilik tuzağı" iddialarını gündeme getirdi. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent ile İsviçre’de evlendiğini adli kontrolle serbest bırakılan Sevda Kurt ise kendisine evlilik sözü verildiğini öne sürdü. Eriş, "Beni kandırdı. Şu an kendimi salak olarak görüyorum" dedi. Levent'e 90 milyon kaptıran Sevda Kurt ise, "Borçlarım bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim." dedi. Öte yandan Levent'in savcılık ifadesindeki medeni durum hanesinde "bekar" yazdığı görüldü. Levent'in yurt dışındaki evliliğini Türkiye'deki nüfus müdürlüklerine bildirmediği ve resmi olarak tescilletmediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Haluk Levent hakkında evlilik vaadi iddiası: İki kadının ifadeleri dosyada

AHBAP Derneğine yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni ve sarsıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelierden aralarında dernek kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı 14 kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ifadeleri ise gündeme bomba gibi düştü.

Sıraİsim SoyisimDurum
1Haluk LeventTUTUKLANDI
2Ece GünerTUTUKLANDI
3İlker ÇetinTUTUKLANDI
4Nurdan ErişTUTUKLANDI
5Yusuf Can ErtitTUTUKLANDI
6Kemal ÖtünçTUTUKLANDI
7Şehmuz BaştuğTUTUKLANDI
8Abdulcevat ÖzkanTUTUKLANDI
9Emrah GödelinerTUTUKLANDI
10Erhan DökmeciTUTUKLANDI
11Halil BostancıTUTUKLANDI
12Mehmet UluTUTUKLANDI
13Yeliz KayaTUTUKLANDI
14Zafer YayTUTUKLANDI

"BENİ KULLANDI, TEFECİLER VAR DİYORDU"
Tutuklanan şüphelilerden Nurdan Eriş, mahkemedeki sorgusunda Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştığını ve onun kendisine ciddi anlamda duygu sömürüsü yaptığını iddia etti.

Haluk Levent tutuklanarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiHaluk Levent tutuklanarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi

Eriş savunmasında, "Benim orada kurulu bir işim vardı. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz var. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent hakkında evlilik vaadi iddiası: İki kadının ifadeleri dosyada-2

İlerleyen süreçte şirketi dâhil her şeyini kaybettiğini dile getiren Eriş, Levent'in sürekli borç bahanesiyle kendisinden para kopardığını belirterek şunları söyledi:

"Ben 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana, 'borcum var ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Bir kere de AHBAP'a para gönderdim."

"KENDİMİ SALAK OLARAK HİSSEDİYORUM"
Paraları doğrudan göndermeyip aracı isimler üzerinden ilettiğini savunan Nurdan Eriş, inancını son ana kadar koruduğunu ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı. Eriş, mahkemedeki ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah Bey'e ve Zafer Yay'a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de 'Bir şey kalmadı.' dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım, dedi. Ben de kalkacak mı, dedim. Toparlayacak mısın, dedim. Bana evet, dedi. Konserlerim devam edebilir, dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum."

Haluk Levent hakkında evlilik vaadi iddiası: İki kadının ifadeleri dosyada-3

Türkiye'de kiraladığı evin ve çocuklarının okul masraflarının da gönderilen bu paralarla karşılandığını ancak zamanla bir şeylerin ters gittiğini anladığını söyleyen Eriş, "Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu." dedi.

Haluk Levent hakkında evlilik vaadi iddiası: İki kadının ifadeleri dosyada-4

"VARLIKLI OLDUĞUMU ANLAYINCA HER GÜN ARAMAYA BAŞLADI"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir diğer şüpheli Sevda Kurt'un iddiaları ise benzer bir yönteme işaret etti. Amerika'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş kararı aldığını belirten Kurt, tanışma süreçlerini şu sözlerle aktardı:

Haluk Levent hakkında evlilik vaadi iddiası: İki kadının ifadeleri dosyada-5

"Haluk Bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için AHBAP'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk Bey'le bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı."

"EVLİ OLDUĞUNU NEZARETHANEDE ÖĞRENDİM"
Kendisine sürekli olarak evlilik ve aile kurma vaatlerinde bulunulduğunu öne süren Sevda Kurt, şoke eden gerçeği gözaltındayken öğrendiğini iddia etti. Kurt, savcılık sorgusunda çarpıcı beyanlarda bulunarak şöyle konuştu:

"Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız, dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz, dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım."

Haluk Levent hakkında evlilik vaadi iddiası: İki kadının ifadeleri dosyada-6

Paraları elden dolar olarak verdiğini ve bu ödemelerin ardından Haluk Levent'e ulaşmakta güçlük çektiğini belirten Kurt, "Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar." dedi.

"EVLİLİK HAYALLERİM ÇALINDI"
Ailesinin de bu süreçte ikna edildiğini dile getiren ve büyük bir maddi kayıp yaşadığını söyleyen Sevda Kurt, "Onlar da inandı kendisine, bana yine evleneceğiz, dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım." ifadelerini kullandı.

Sorgulama işlemlerinin ardından mahkeme, Nurdan Eriş'in tutuklanmasına karar verirken şüpheli Sevda Kurt'u ise adli kontrol tedbiriyle serbest bıraktı.

Haluk Levent hakkında evlilik vaadi iddiası: İki kadının ifadeleri dosyada-7

NÜFUSTA BEKAR GÖRÜNÜYOR
İsviçre'de evlendiğini belirten şüphelinin iddialarına karşın Haluk Levent'in savcılık ifadesindeki medeni durum hanesinde "bekar" yazdığı görüldü. Levent'in yurt dışındaki evliliğini Türkiye'deki nüfus müdürlüklerine bildirmediği ve resmi olarak tescilletmediği öğrenildi.

Haluk Levente bir suç duyurusu daha: 70 milyonluk konteyner yaptırdı parasını ödemediHaluk Levente bir suç duyurusu daha: 70 milyonluk konteyner yaptırdı parasını ödemedi
Haluk Levent'e bir suç duyurusu daha: 70 milyonluk konteyner yaptırdı parasını ödemedi
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’e 90 milyon liralık suçlamaAhbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’e 90 milyon liralık suçlama
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’e 90 milyon liralık suçlama

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haluk Levent hakkında evlilik vaadi iddiası: İki kadının ifadeleri dosyada-9 Haluk Levent hakkında evlilik vaadi iddiası: İki kadının ifadeleri dosyada-10 Haluk Levent hakkında evlilik vaadi iddiası: İki kadının ifadeleri dosyada-11

Beykoz'daki CHP vurgununda ikinci dalga: 6 şüpheli gözaltına alındı 2 firari aranıyor
SONRAKİ HABER

6 şüpheli gözaltına alındı 2 firari aranıyor

 ASELSAN, Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi’ni aldı: Akıllı teknolojilerle su tasarrufunda öncü adımlar atılıyor
ÖNCEKİ HABER

ASELSAN'da akıllı su yönetimi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler