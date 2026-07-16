"BENİ KULLANDI, TEFECİLER VAR DİYORDU" Tutuklanan şüphelilerden Nurdan Eriş, mahkemedeki sorgusunda Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştığını ve onun kendisine ciddi anlamda duygu sömürüsü yaptığını iddia etti.

Eriş savunmasında, "Benim orada kurulu bir işim vardı. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz var. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ SALAK OLARAK HİSSEDİYORUM"

Paraları doğrudan göndermeyip aracı isimler üzerinden ilettiğini savunan Nurdan Eriş, inancını son ana kadar koruduğunu ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı. Eriş, mahkemedeki ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah Bey'e ve Zafer Yay'a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de 'Bir şey kalmadı.' dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım, dedi. Ben de kalkacak mı, dedim. Toparlayacak mısın, dedim. Bana evet, dedi. Konserlerim devam edebilir, dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum."

Türkiye'de kiraladığı evin ve çocuklarının okul masraflarının da gönderilen bu paralarla karşılandığını ancak zamanla bir şeylerin ters gittiğini anladığını söyleyen Eriş, "Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu." dedi.