GSB 550 sözleşmeli personel alımı yapacak: 81 ile 550 diyetisyen psikolog ve sosyal çalışmacı! İşte KPSS ve başvuru şartları
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatını güçlendirmek için 550 yeni personeli kadrosuna katıyor. 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacının istihdam edileceği alımlarda başvuru ekranı 20 Temmuz'da açılıyor. İşte il il kontenjan dağılımı ve sözlü sınav şartları.
Hızlı Özet Göster
- Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ildeki taşra teşkilatına 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel alacak.
- Başvurular 20 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
- Adayların 2024 KPSS B grubu P3 puanından en az 60 almış olması gerekiyor ve her pozisyon için kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
- En yüksek personel kontenjanı 77 kişiyle İstanbul'a, ardından 36 kişiyle İzmir'e, 31 kişiyle Konya'ya ve 23 kişiyle Ankara'ya verildi.
- Sözlü sınav Ankara'da yapılacak ve başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ildeki taşra teşkilatını güçlendirmek için 550 sözleşmeli personel alacak. Diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarına yapılacak alım için başvurular 20 Temmuz 2026'da başlayacak. Adayların işlemlerini 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar Kariyer Kapısı üzerinden tamamlaması gerekecek.
EN BÜYÜK PAY SOSYAL ÇALIŞMACI KADROSUNA AYRILDI
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilecek personelin kadro dağılımı şöyle olacak:
Personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Diyetisyen kadrosuna Beslenme ve Diyetetik, psikolog kadrosuna Psikoloji, sosyal çalışmacı kadrosuna ise Sosyal Hizmet bölümü mezunları başvurabilecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adayların başvuruları da değerlendirilecek.
KPSS PUANI ADAYLARI SÖZLÜ SINAVA TAŞIYACAK
Alımlarda 2024 yılı KPSS B grubu P3 puanı esas alınacak. Başvuru yapacak adayların bu puan türünden en az 60 almış olması gerekecek.
Her pozisyon ve il için belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sıralama, KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak.
Son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip başka adayların bulunması halinde eşit puanlı adayların tamamı sınava davet edilecek. Böylece bazı illerde sözlü sınava katılacak aday sayısı, kontenjanın üç katını aşabilecek.
HER ADAY TEK KADRO VE TEK İL SEÇEBİLECEK
Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı'na giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecek.
Adaylar ilan edilen seçenekler arasından yalnızca bir pozisyon ve bir il tercih edebilecek. Birden fazla tercih yapılamayacak. Yanlış pozisyona başvuranların işlemleri geçersiz sayılacak.
BAŞVURU ONAYINDAN ÖNCE KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER
- Kadro ve il tercihinin doğru yapıldığını kontrol edin.
- İletişim bilgilerinin güncel ve eksiksiz olduğundan emin olun.
- Başvuru süresi tamamlandıktan sonra sistemdeki bilgilerin değiştirilemeyeceğini dikkate alın.
MEZUNİYET VE KPSS BİLGİLERİ SİSTEMDEN ÇEKİLECEK
Adayların mezuniyet bilgileri YÖK, KPSS sonuçları ise ÖSYM sistemleri üzerinden otomatik olarak alınacak. Bilgileri eksiksiz görünen adaylardan başvuru sırasında ayrıca diploma veya KPSS sonuç belgesi istenmeyecek.
Mezuniyet kaydında hata ya da eksiklik bulunanların ise onaylı diploma örneğini PDF veya JPEG formatında sisteme yüklemesi gerekecek.
BAŞVURU İÇİN ARANAN TEMEL ŞARTLAR
Adayların son başvuru tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bunun yanında tercih edilen kadronun öğrenim şartını taşımaları istenecek.
Başvurularda ayrıca şu koşullar aranacak:
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
- Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak
- Kamu kurumlarından görevden ya da meslekten çıkarılmamış olmak
- Herhangi bir kamu kurumunda halen 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmamak
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
- Gece ve gündüz vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak
Daha önce sözleşmeli görevinden ayrılan veya sözleşmesi feshedilen adaylar için ilgili mevzuatta yer alan bir yıllık bekleme süresi de dikkate alınacak.
SÖZLÜ SINAV ANKARA'DA YAPILACAK
KPSS sıralamasıyla belirlenen adaylar Ankara'da sözlü sınava alınacak. Sınav tarihleri ve adayların katılım bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.
Sözlü sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek:
Mesleki alan bilgisi
Puan: 60
Liyakat, temsil yeteneği, göreve uygunluk ve genel kültür
Puan: 40
Başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin verdiği puanların ortalamasının en az 70 olması gerekecek.
Nihai başarı sıralamasında sözlü sınav puanı belirleyici olacak. Her il ve pozisyon için kontenjan sayısı kadar asıl, aynı sayıda da yedek aday açıklanacak.
Puan eşitliği yaşanması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olan, daha önce mezun olan ve doğum tarihi daha eski olan adaya öncelik verilecek.
EN YÜKSEK KONTENJAN İSTANBUL'A AYRILDI
İl bazındaki dağılımda en yüksek personel kontenjanı 77 kişiyle İstanbul'a verildi. İstanbul'u 36 kişiyle İzmir, 31 kişiyle Konya ve 23 kişiyle Ankara takip etti.
Ardahan, Bartın, Batman, Diyarbakır, Mardin, Ordu, Osmaniye ve Yalova için ise birer sosyal çalışmacı kontenjanı ayrıldı. Toplam 550 kişilik alım kapsamında 81 ilin tamamında istihdam sağlanacak.
BAŞVURU EKRANI DÖRT GÜN AÇIK KALACAK
Başvuru sistemi 20 Temmuz Pazartesi günü saat 00.00'da açılacak. Adayların işlemlerini 24 Temmuz Cuma günü saat 17.00'ye kadar tamamlaması gerekecek.
SON GÜNE BIRAKMAYIN
- Yoğunluk veya teknik sorunlarla karşılaşmamak için bilgilerinizi önceden kontrol edin.
- Sisteme giriş yapmanın tek başına başvuruyu tamamlamadığını unutmayın.
- Tercih ve onay adımlarını eksiksiz biçimde bitirin.
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