Beşiktaş Başkanı Adalı TFF’nin Yasin Kol kararı sonrası çok sert açıklamalar yaptı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı TFF'nin derbiye Yasin Kol'u atamasının ardından açıklamalarda bulundu. Adalı,"Derbilerde yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic'i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adaletimiz cevapsız kalmıştır. TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu göstermiştir" dedi.

Adalı,"Kimse Beşiktaş'a 'Yabancı hakemlere güvenin' baskısı yapmasın! Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir! Bu kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum... Birazcık onurları ve gururları varsa, hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Adalı,"Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı,"Maçta her kararın takipçisi olacağız. Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz" diye konuştu.



TFF BAŞKANI YÖNETSİN

Başkan Adalı, maçın hakemi Yasin Kol için,"Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Umurumuzda değil" dedi.



KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAK

Serdal Adalı, cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında taraftarın takımına destek olması gerektiğini dile getirdi. Adalı,"Taraftarımızın da desteğiyle umuyorum ve inanıyorum derbide kazanan Beşiktaş'ımız olacaktır" diye konuştu.