Yusuf’a Manu kancası!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev takımlarının radarına giren Yusuf Akçiçek'i Manchester United'ın yakından takip ettiği öne sürüldü. İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre Yeni bir stoper arayışında olan Manchester United Yusuf Akçiçek'le ilgileniyor.



Haberde "Türk genci için Tottenham, Bayern Münih, Atletico Madrid, Napoli ve RB Leipzig'in rekabetiyle karşı karşıyalar" ifadeleri kullanıldı. Bu sezon 16 maça çıkan 19 yaşındaki stoper 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN