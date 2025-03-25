Yabancı hakem zirvesi

Milli ara sonrası gözler Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak kritik karşılaşmalara çevrildi. Özellikle Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Galatasaray derbileri öncesi en çok merak edilen noktalardan birisi yabancı hakem konusu.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi Slavko Vincic'in yönetmesi sonrası başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere diğer kulüplerden yabancı hakem talebi gelmişti. TFF'nin bugün yapacağı toplantıda bu konuyu ele alması bekleniyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da katılacağı toplantıda 10 gün içinde oynanacak iki derbiyi yönetmesi muhtemel yabancı ve yerli hakemler masaya yatırılacak. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bir daha yabancı hakemin gelmesine soğuk baksa da kulüplerin yaptığı yoğun baskılar nedeniyle farklı bir karar alınabileceği belirtiliyor.

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