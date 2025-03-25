TFF noktayı koydu: Erteleme yok

Önceki gün akşam saatlerinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hafta süreyle erteleneceği iddiası ortaya atılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun fikstürü 1 hafta ileri atacağı ve sezon sonu için farklı bir planlama yapılacağı öne sürülmüştü. Ancak TFF dün yaptığı yazılı açıklamada söz konusu iddiaları net şekilde yalanladı.



Açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı. Ligde şampiyonluk yarışında çok büyük önem taşıyan Beşiktaş- Galatasaray derbisi daha önce açıklandığı gibi cumartesi günü oynanacak.

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