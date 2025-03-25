Siyah-Beyazlılar G.saray ve Göztepe maçı öncesi endişeli!

Beşiktaş Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda iki önemli maça çıkacak. İlk olarak Dolmabahçe'de Galatasaray'ı ağırlayacak olan Kartal sonrasında Göztepe'yi evinde misafir edecek. Bu önemli iki maç öncesi camiada negatif bir hava hakim. Bunun nedeni ise Siyah-Beyazlı takımın son iki Süper Lig maçında mağlup olması olarak görülüyor. Ayrıca milli aradaki İstanbulspor mağlubiyeti ise bu duruma tuz biber oldu.



Öte yandan İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Alex Oxlade-Chamberlain ile Rafa Silva yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi. Sakatlıkların endişe yarattığı ve Başkan Serdal Adalı ve Solskjaer'in problemleri çözmek istediği kaydediliyor. Siyah- Beyazlılar Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada 3-1 yenilmişti. Beşiktaş'ın tek golünü 50. dakikada Gabriel Paulista kaydederken İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller ise Emir Kaan Gültekin, Diarra ve Loshaj'ın ayağından gelmişti.



YABANCI HAKEM ÇAĞRISI

Beşiktaş, Süper Lig'deki derbiler için yabancı hakem talebini yineledi. Siyah-Beyazlılar'ın açıklamasında Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunulurken "Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz, adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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