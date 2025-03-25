Gabriel Sara: Avantajlıyız ama dikkatli olacağız

Cimbom'un Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara ülkesinin basınına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sambacı, "Türkiye'de şampiyonluklar en ince ayrıntısına kadar belirleniyor. Bu yıl da farklı olmayacak. Sıralamada küçük bir avantajımız var ama dikkatsiz olamayız" ifadelerini kullandı.



Kupada Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları derbi için de konuşan Sara, "Fenerbahçe'ye karşı oynanan derbi, ülkede bir Dünya Kupası finali gibi muamele görüyor. Taşıdığımız sorumluluğu biliyoruz. Bunun üstesinden geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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