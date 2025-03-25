A Milli Takım’da Fener rüzgarları!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi playoff turunda eşleştiği Macaristan'ı her iki maçta da mağlup ederek A Ligi'ne çıktı. F.Bahçeli Oğuz Aydın, ilk kez resmi bir maçta milli formayı giydiği İstanbul'da 2 asist yaptı. Aydın, rövanşta da Arda Güler'in golünde asisti yapan isim oldu. Sakatlıklarla boğuşan İsmail Yüksek, oynanan maçlarda sonradan oyuna girerek Montella'nın güvenini kazandı. İrfan Can Kahveci de Macaristan karşısında skora doğrudan etki eden isimlerden biri oldu. Mert Müldür, maçlarda rakibe pozisyon vermezken genç Yusuf Akçiçek ise A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktı.

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