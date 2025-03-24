Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü!

Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi sahasında Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan sabah antrenmanında oyuncular, ısınmanın ardından fonksiyonel kuvvet ve sprint koşu çalışması gerçekleştirdi.

Akşam idmanında ise futbolcular dinamik ve teknik ısınmanın ardından top kazanma oyunu ve taktik çalışması yaptı. Bordo-Mavililer bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. 29 Mart Cumartesi saat 16.00'da Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları 130 ila 3500 TL arasında değişkenlik gösteriyor.