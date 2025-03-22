Yusuf Akçiçek Fenerbahçe’de büyük bir başarı hikayesi yazıyor!

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'in yükselişi devam ediyor... Sarı-Lacivertliler'in 19 yaşındaki stoperi, görev aldığı günden bu yana ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeyi başardı. Genç yıldızın performansı sonrasında Avrupa'nın dev kulüpleri de sıraya girmeye başladı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da genç yıldıza güvendiğini her fırsatta dile getiriyor. Yusuf Akçiçek, Transfermarkt'ın son güncellemesiyle Süper Lig'de piyasa değerini en çok artıran futbolcu oldu. Sezon başında Jose Mourinho'nun kararıyla kadroda tutulan 19 yaşındaki stoper, sahada gösterdiği performansla değerini tam 35 kat artırarak büyük bir çıkış yaptı.



Transfermarkt verilerine göre Akçiçek'in piyasa değeri 150 bin Euro'dan 5,5 milyon Euro'ya yükseldi. Yüzde 3566.7'lik bir değer artışıyla kariyerinin en büyük sıçramasını gerçekleştiren genç yetenek, Vincenzo Montella'nın dikkatini de çekti ve milli takıma davet edilerek büyük bir gurur yaşadı. Yusuf, kendi yaş grubunda dünyanın en değerli 3. stoperi konumunda.



19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon 16 maçta forma giydi. 2 gol atarken 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin genç stoperi müthiş bir sıçramayla değerini 35 kat artırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN