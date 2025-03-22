Solskjaer’e güven oyu: Başkan Adalı Norveçli hoca ile bir zirve gerçekleştirdi

Trendyol Süper Lig'de peş peşe 2 mağlubiyet alarak taraftarını üzen Siyah-Beyazlılar, milli ara sonrasındaki Galatasaray derbisine kilitlendi. Siyah-Beyazlılar, Cimbom'u yenerek ligde yeni bir çıkış yakalamak istiyor.



Bunun üzerine Başkan Serdal Adalı'nın Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Gerçekleşen zirvede Adalı'nın Norveçli hocaya "Bu maçı alalım ve üzerimizdeki kara bulutları dağıtalım. Takım ilk geldiğin gün gibi olsun" sözlerini sarf ettiği aktarıldı. 29 Mart tarihinde oynanacak dev derbiye kurtuluş gözüyle bakılırken Ole'nin yeni planlar içinde olduğu da gelen bilgiler arasında.



Ligde üst üste alınan iki yenilginin ardından sona eren bahar havasını tekrar getirmeyi planlayan Solskjaer'in, Aslan karşısında kadroda önemli bir revizyon yapması bekleniyor. Konya maçında sakatlanan Uduokhai'nin yerine formayı Emirhan'ın alacağı konuşulurken Solskjaer'in başarılı oyuncuyu tamamen derbiye odaklanması konusunda uyardığı belirtildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisini çok önemsiyor. Siyah-Beyazlı camiada bu maça kurtuluş gözüyle bakılıyor.

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