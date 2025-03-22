NBA ekibi Boston Celtics’e rekor bedelle aldı!

ABD'li iş insanı Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyum, NBA ekibi Boston Celtics'i 6,1 milyar Dolarlık (yaklaşık 232 milyar TL) rekor bedelle satın alma konusunda Grousbeck ailesi ile anlaşma sağladı.



ABD basınında yer alan haberlere göre Boston Celtics'in el değiştirdiği anlaşmayla Kuzey Amerika spor tarihinin en yüksek bedelli kulüp satışı gerçekleştirildi. Grousbeck ailesi Boston'ı 2002'de 360 milyon Dolar'a satın almıştı. Celtics, 18 şampiyonlukla NBA tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

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