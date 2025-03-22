Fenerbahçe’de Alan Virginius iddiası

Fenerbahçe ile ilgili Fransız medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli kulübün, bonservisi Lille'de olan ve Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen Alan Virginius ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız basınından Foot Mercato'nun verilerine göre, teknik direktör Jose Mourinho'nun genç yeteneği kişisel olarak takip ettiği ve gösterdiği performanstan etkilendiği öne sürülüyor.



22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Young Boys formasıyla toplamda 34 maça çıkarak 7 gol ve 3 asistlik bir performans gösterdi. Virginius'un en çok konuşulan anlarından biri, Şampiyonlar Ligi elemeleri sırasında Galatasaray'a karşı kaydettiği gol oldu. Genç oyuncu 87. dakikada fileleri havalandırarak Young Boys'un 1-0 kazanmasını sağladı ve Galatasaray'ın "Devler Ligi" hayallerine son vermiş oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN