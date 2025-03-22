Erling Haaland’ın yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Norveçli golcü araba koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Yıldız futbolcu, Bugatti'nin dünya genelinde 250 adet üreteceği Tourbillon modelini satın aldı.



Haaland teslimatları 2026'da başlayacak olan hiper otomobil için 4,7 milyon Euro (yaklaşık 194 milyon lira) ödedi. Bugatti de tam 1800 beygir gücüne ve 445 km/s son hıza sahip Tourbillon serisinin şimdiden tükendiğini açıkladı. Öte yandan Haalnd'ın garajında Mercedes AMG, Ferrari Monza SP2, Rolls- Royce Cullinan, Range Rover Sport, Audi RS6 Avant Quattro ve Porsche 911 GT3 gibi arabalar bulunuyor.



Geçtiğimiz ocak ayında kulübüyle 2034'e kadar kontrat imzalayan 24 yaşındaki forvetin haftalık kazancı 650 bin Dolar civarında. Bu sezon Manchester City ile 39 maça çıkan Haaland 29 gol, 4 asiste imza attı.

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