Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Millî Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile devam eden sözleşmesine bağlılığını açıklamasının ardından iki isim gündeme geldi.

18 Ekim'de yayımlanan haberlere göre TFF'nin değerlendirdiği adaylar arasında Abdullah Avcı ve Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba bulunuyor.